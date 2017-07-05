Юнкер: Депутаты Европарламента проявили полное неуважение к Мальте

Париж, , 07:16 — REGNUM Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер раскритиковал депутатов Европарламента за их «нелепое» отношение к своей работе, передает Die Zeit.

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат проводил 4 июля в Страсбурге итоги председательства в ЕС. Из 751 депутатов в зале присутствовали только 31.

Юнкер обратился с критикой в адрес депутатов, которые не пришли на заседание, обвинив их в пренебрежении к Мальте.

Он отметил, что если бы на месте Муката была Ангела Меркель или Эммануил Макрон, то на заседании «присутствовали бы все без исключения».

Критика Юнкера задела спикера Европарламента Антонио Таяни и присутствующих депутатов, между ними произошла небольшая «словесная перепалка», добавляет издание.

Европейские СМИ пишут о том, что из-за своей речи Юнкер потерял то, что его отличало от остальных европейских политиков: свою «крутость».

Напомним, Мальта председательствовала в Совете ЕС с 1 января по 30 июня 2017 года, сейчас пост председателя занимает Эстония.

Как сообщало ИА REGNUM, в обязанности страны-председателя входит организация заседаний Совета ЕС и деятельности рабочих групп: обозначение повесток дня, руководство на заседаниях и встречах, представление и заключение соглашений на переговорах Еврокомиссии и Европарламента.

Премьер-министр страны автоматически становится председателем Совета ЕС.