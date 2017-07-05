СМИ узнали о недовольстве работников Госдепа США своим новым руководством

Вашингтон, , 06:26 — REGNUM Тысячи сотрудников Госдепартамента США недовольны отношением к их ведомству со стороны администрации президента Дональда Трампа и госсекретаря Рекса Тиллерсона, пишет газета The Wall Street Journal.

Издание ссылается на внутренний доклад ведомства, который был подготовлен для Рекса Тиллерсона и позднее также должен быть распространён среди сотрудников. Исследование было проведено специально нанятой Госдепартаментом консалтинговой фирмой в связи с планируемой реорганизацией учреждения из-за урезания его бюджета.

Как следует из документа, подавляющая часть из 35 тысяч опрошенных служащих Госдепарамента и Агентства США по международному развитию (USAID) недовольна работой ведомств и выражает обеспокоенность действиями своего руководства и Белого дома.

«Люди задаются вопросом, понимают ли там роль, которую Госдепартамент играет для продвижения интересов США в мире», — отмечается в докладе.

Как сообщается, сотрудники Госдепа высказывают опасения, что грядущие сокращения штата «не только лишат ведомство многих талантливых людей, но и негативно отразятся на его работе на десятилетия вперёд».

Напомним, в апреле 2017 года госсекретарь США Рекс Тиллерсон предложил сократить порядка 2300 сотрудников Госдепартамента в целях оптимизации бюджета. Всего в ведомстве работает около 75 тысяч человек. Таким образом, речь идёт примерно о 3% от общего количества служащих.

Данная мера рассматривается в рамках планов по сокращению расходов внешнеполитического ведомства в 2018 году на 28%. Бюджет Госдепартамента и USAID на текущий год составляет 50,1 млрд долларов.