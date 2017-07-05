США и Южная Корея провели ракетные стрельбы в ответ на испытания в КНДР

Сеул, , 04:53 — REGNUM Военные США и Южной Кореи провели совместные ракетные стрельбы в ответ на очередное испытание баллистической ракеты КНДР. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на командование воинского контингента США, дислоцированного в Южной Корее.

По информации агентства, в стрельбах были задействованы американские тактические ракетные комплексы ATACMS и южнокорейские ракеты Hyunmoo II. Учения проводились в территориальных водах Южной Кореи у восточного побережья страны.

Как говорится в заявлении американского командования, целью проведения стрельб была демонстрация полной готовности Вашингтона и Сеула к нанесению «точных ударов по значимым объектам в любое время и при любых погодных условиях».

Как передавало ИА REGNUM, утром 4 июля Северная Корея провела испытания баллистической ракеты «Хвасон-14». Пуск был осуществлён с территории провинции Пхёнан-Пукто в строну Японского моря. Ракета упала в исключительной экономической зоне Японии.

По данным Минобороны России, северокорейская ракета поднялась на высоту 535 километров и пролетела около 510 километров. В свою очередь Центральное телевидение КНДР заявило, что ракета преодолела расстояние в 933 километра, а максимальная высота её полёта составила 2802 километра. Официальные лица в Вашингтоне признали проведённое КНДР испытание успешным, а также назвали запущенную ракету межконтинентальной.

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