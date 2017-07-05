Даниила Гранина похоронят за счет бюджета Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, , 02:41 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко поручил городскому правительству позаботиться об организации похорон писателя Даниила Гранина, скончавшегося 4 июля на 99-м году жизни в одной из больниц Северной столицы.

Даниил Гранин в 2005 году был удостоен звания Почетного гражданина Санкт-Петербурга. Похороны почетных граждан проводятся за счет городской казны.

«В случае смерти лица, удостоенного звания «Почетный гражданин Санкт-Петербурга», расходы на его погребение и связанные с ним ритуальные услуги осуществляются за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга», — говорится в соответствующем городском законе.

«Губернатор Георгий Полтавченко поручил Правительству Санкт-Петербурга принять участие в подготовке церемонии прощания с Даниилом Граниным и решить вопросы, связанные с погребением Почетного гражданина Санкт-Петербурга Даниила Александровича Гранина», — сообщил в своем микроблоге пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов.

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