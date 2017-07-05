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США не допустили команду детей из Афганистана на чемпионат по робототехнике

Политика

Причина отказа в визе не называется

США не допустили команду детей из Афганистана на чемпионат по робототехнике
Иллюстрация: Pixabay.com
Въезд запрещён

Вашингтон, 5 июля 2017, 02:16 — REGNUM  Команда девочек из Афганистана не смогла получить американские визы для участия в соревнованиях по робототехнике, передаёт агентство Reuters.

«Нам по-прежнему неизвестна причина, по которой нам отказано в визе, так как другие страны, участвующие в соревнования их получили», — приводит агентство слова одной из представительниц команды.

При этом, как сообщается, на соревнования в США были допущены представители Ирака, Судана и Сирии.

Напомним, в Соединённых Штатах после решения Верховного суда частично вступил в силу указ президента Дональда Трампа об ужесточении иммиграционной политики.

В соответствии с указом въезд на территорию США временно запрещён для граждан из шести стран с преимущественно мусульманским населением — Ирана, Йемена, Ливии, Сомали, Судана и Сирии.

Документ предусматривает, что исключение может быть сделано для граждан из указанных стран, которые имеют тесные деловые или родственные связи в США.

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Робототехника