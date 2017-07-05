Борьба с бедностью в КНР: дисциплина, контроль и отсутствие формализма

Пекин, , 06:27 — REGNUM Руководитель дисциплинарного органа при Компартии Китая Ван Цишань подчеркнул важность надзора за дисциплиной в борьбе с бедностью, передает 4 июля агентство «Синьхуа».

Секретарь Центральной комиссии дисциплинарной инспекции Коммунистической партии Китая Ван Цишань во время телеконференции призвал борцов с коррупцией проявлять твердость в вопросах надзора и обеспечения дисциплины, дабы быть уверенными, что к 2020 году жители обнищавших районов страны вольются в ряды населения с умеренным достатком.

«Чтобы убедиться, что партийные указы выполняются, необходимо разобраться с теми, кто не основательно подходит к претворению в жизнь партийной политики в вопросе борьбы с бедностью», — заявил Ван.

Он также призвал к дальнейшей борьбе со взяточничеством и растратами. Кроме того, по его мнению, особо часто встречающиеся проблемы должны быть оценены и исправлены в кратчайшие сроки.

«Те же, кто гонится за показателями или искажает свои достижения в борьбе с бедностью, должны понести за это наказание», — подчеркнул Ван.

Как отмечается, в телеконференции участвовало свыше 120 тыс. представителей дисциплинарных надзорных органов из 3 тыс. населенных пунктов КНР.

Напомним, что к 2020 году руководства Китая планирует полностью избавиться от нищеты в стране, переведя ее в ранг государства «среднего благосостояния». К настоящему времени еще порядка 40 млн человек находится за чертой бедности в КНР. Власти Поднебесной используют различные меры для обеспечения бедняков стабильной работой и спросом на их труд: от экономических реформ до развития культуры и традиционных ремесел.

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