Сенат Франции одобрил продление чрезвычайного положения в стране

Париж, , 01:21 — REGNUM Сенат Франции большинством голосов одобрил внесенный правительством законопроект о продлении в очередной раз режима чрезвычайного положения в стране, передаёт Agence France-Presse.

Как сообщается, документ, предусматривающий продление режима ЧП до 1 ноября 2017 года, поддержали 312 сенаторов. Против голосовали 24 человека — представители коммунистической партии и «зелёные».

Теперь законопроект должен поступить на рассмотрение нижней палаты парламента — Национального собрания.

Напомним, чрезвычайное положение во Франции было введено в 2016 года после терактов, сотрясших французскую столицу. Позднее режим ЧП был также распространён на французские владения на Карибах, в Африке и Гвиане. Действие особого режима в стране продлевалось уже пять раз.

Благодаря чрезвычайному положению у правоохранительных органов Франции имеется широкой круг полномочий по задержанию и обыску в отношении лиц, подозреваемых в связях с экстремистами.

В начале 2017 года предыдущий президент Франции Франсуа Олланд высказывался за сохранение чрезвычайного положения вплоть до «полной и глобальной победы» над террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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