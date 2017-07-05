Киев отреагировал на отказ Польши принимать Украину «с Бандерой» в Евросоюз

Киев, , 00:20 — REGNUM Киев должен потребовать объяснений от властей Польши в связи с высказываниями главы МИД республики о невозможности принятия Украины в Евросоюз из-за продолжающегося там восхваления лидера националистов Степана Бандеры. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины МаркиянЛубкивский в интервью телеканалу «112 Украина».

«Без всякого сомнения, такие слова требуют реакции украинского МИД, и я надеюсь, что наше внешнеполитическое ведомство вызовет посла Польши для того, чтобы получить объяснения или же наш посол посетит министерство и потребует соответствующих объяснений», — сказал Лубкивский.

Высказывания главы МИД Польши Витольда Ващиковского украинский дипломат назвал «несвоевременными, недружественными и вредными для двухсторонних отношений"и обвинил Варшаву во «вмешательстве во внутренние дела Украины».

«Мы сами будем решать, кто наши герои», — заявил Лубкивский.

При этом он отметил, что «до членства Украины в Евросоюзе ещё очень далеко», и за это время «поменяется ни один Ващиковский».

Как передавало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что Варшава намерена выступать против интеграции Украины в ЕС до тех пор, пока между двумя странами не разрешатся «исторические споры».

«Посыл Варшавы очень четкий. С Бандерой в Европу не попадете», — сказал Ващиковский в интервью изданию wSieci.

По его словам, Польша советует Украине решить эти вопросы до того, как «Киев будет стоять у ворот Европы с просьбой о членстве».

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