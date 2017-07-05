СМИ: США запрашивают закрытую встречу Совбеза ООН после запуска ракеты КНДР

Нью-Йорк, США, , 00:11 — REGNUM США требуют организовать закрытую встречу Совбеза ООН по вопросу ракетных испытаний, проведённых 4 июля Северной Кореей, сообщает Reuters со ссылкой на неназванного члена делегации США в ООН.

По его заявлению, такая встреча может пройти 5 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля Северная Корея испытала межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-14». В КНДР пуск ракеты был объявлен успешным.

Пуск был осуществлен в окрестностях уезда Панхён провинции Пхёнан-Пукто. Новые испытания осудили правительства Японии и Южной Кореи.

По данным Минобороны России, северокорейская ракета поднялась на высоту 535 километров и пролетела около 510 километров. По сообщениям южнокорейских СМИ, высота полета составила более 2300 километров.

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