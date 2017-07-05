Белград раскрыл приоритеты: дружба с Россией не стоит членства в ЕС

Белград, , 23:39 — REGNUM Сербия, будучи поставленной перед выбором между тесными отношениями с Россией и членством в Европейском союзе, предпочтёт второй вариант. Об этом заявила новый премьер-министр Сербии Ана Брнабич в интервью изданию Bloomberg.

«Наш путь — это Европейский союз, это очевидно, — сказала Брнабич. — У нас есть эмоциональные связи с Россией из-за традиций, культуры и религии. Многие люди в Сербии воспринимают Россию как нашего старшего брата, нашего защитника. Этими чувствами нельзя пренебрегать. Но наш стратегический путь — это ЕС».

На вопрос о том, будет ли Белград и дальше, несмотря на давление Запада, отказываться от введения санкций против России, если это поставит под угрозу членство в ЕС, Брнабич не дала чёткого ответа.

«Я не могу комментировать это в настоящий момент, потому что на Балканах очень сложно брать на себя какие-то обязательства. Это сложный регион», — заявила сербский премьер.

Следует отметить, что слова Брнабич прямо противоположны ещё недавним заявлениям Белграда на эту тему. Так, в минувшем году вице-премьер и министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич, сохранивший за собой пост и в новом правительстве, призывал не «доводить до ситуации, когда встанет необходимость выбора». «Не дай бог, чтобы Сербии пришлось выбирать между Россией и ЕС. Вы же знаете, что Сербия всегда выберет Россию», — отмечал он.

При этом в МИД республики заявляли об «абсолютно неприемлемом давлении», оказываемом со стороны Запада, с тем чтобы Белград «дипломатично говоря, сбалансировал свою внешнюю политику» и присоединился к санкциям в отношении России. В сербском руководстве при этом неоднократно заверяли, что ни при каких обстоятельствах не присоединятся к санкциям, поскольку это не соответствует национальным интересам.

Напомним, Сербия получила статус кандидата в члены ЕС в марте 2012 года, а в декабре 2015 года руководство Евросоюза начало официальные переговоры с властями республики. В рамках процесса вступления Сербии в ЕС должны быть проведены консультации по 35 главам с целью приведения законодательства страны в различных областях в соответствие с законодательством Евросоюза. На данный момент открыты переговоры по десяти главам, в том числе по разделу «другие вопросы», который предусматривает нормализацию отношений Белграда с односторонне отделившимся от республики краем Косово и Метохия.

После начала переговорного процесса представители ЕС уже неоднократно давали понять, что без санкций против России и фактического признания независимости Республики Косово членство Белграда в Евросоюзе невозможно.

Новый президент Сербии Александр Вучич, ещё будучи премьер-министром, заявлял, что Белград рассчитывает полностью завершить свою работу по евроинтеграции до 2019 года, после чего останется дожидаться принятия окончательного решения ЕС о предоставлении стране полноправного членства. На встрече с главой дипломатии Евросоюза Федерикой Могерини 3 июля он попросил Брюссель обозначить конкретные сроки возможного вступления страны в ЕС и ускорить процесс интеграции.

Отметим, что по данным социологических опросов, членство в Европейском союзе поддерживают около 47% сербов, при этом более 60% выступают за сближение с Россией. При таких результатах, по данным социологов, большинство населения страны всё же считает, что реформы, необходимые для вступления Сербии в Евросоюз, следует провести в любом случае, независимо от евроинтеграционной повестки.

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