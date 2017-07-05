Военный Донбасс: Продвижение под Дебальцево, солдатам ВСУ выдали холостые

Киев, , 23:51 — REGNUM В Донбассе не стихают спорадические перестрелки с применением РСЗО и тяжелой артиллерии калибра 122 мм. Наиболее напряженная обстановка сохраняется на Приморском направлении. Данную информацию 4 июля подтверждают официальный представитель управления Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин и спикер Министерства обороны Украины по вопросам «АТО», полковник ВСУ Александр Мотузяник, передает ИА REGNUM.

Замначальника управления Народной милиции ДНР Басурин заявил, что за прошедшие сутки на Донецком направлении по позициям ДНР в 11 населенных пунктах противник выпустил пять мин калибра 120 мм и 36 мин калибра 82 мм.

Он сообщил, что личному составу воинских частей ВСУ, подлежащих выведению из зоны «АТО», вместо боевых патронов выдаются только холостые.

«Военнослужащие 1039 ЗРП ВСУ, недавно выведенные из зоны боевых действий в Геническ Херсонской области, выражают недовольство тем, что им приходится заступать на боевое дежурство для охраны и обороны зенитно-ракетных комплексов с холостыми патронами. Данное решение высшим военным командованием ВСУ принято в связи со следующими причинами: большим дефицитом патронов в зоне «АТО»; увеличением количества преступлений военнослужащих ВСУ в отношении гражданского населения; в целях пресечения попыток военного захвата власти на Украине с участием украинских военнослужащих. При этом отмечается, что в городах вблизи линии соприкосновения подразделения Национальной гвардии находятся в постоянной готовности для подавления любой протестной активности, вооруженные только боевыми патронами», — считает Басурин.

По его словам, разведка ДНР продолжает фиксировать сосредоточение запрещенных Минскими договоренностями вооружений вдоль линии соприкосновения.

«В районе населенных пунктов: Сухая Балка, что в 13 км до линии соприкосновения, отмечен подвоз боеприпасов (калибра 122, 125 и 152 мм) для подразделений из состава 128 бригады; Яснобродовка, в 14 км до линии соприкосновения, выявлено местонахождение 5 единиц танков; Желанное-Первое, в 14 км до линии соприкосновения, отмечена гаубичная батарея «Гиацинт-Б» 55 бригады. Все данные о перемещении запрещенной техники ВСУ переданы представителям СММ ОБСЕ», — рассказал Басурин.

При этом руководитель отдела международной информационной службы политотдела Министерства обороны ДНР Владислав Бриг проинформировал, что сегодня в Донецке силовики ДНР предупредили «очередной теракт украинской ДРГ».

"В 9 часов утра местными жителями на ул. Щорса в жилом секторе, вблизи пищевого колледжа, обнаружено взрывное устройство с дистанционным управлением. В настоящий момент взрывное устройство удалось обезвредить. Теракт был спланирован накануне Минских переговоров и в преддверии встречи лидеров «большой двадцатки». Согласно данным разведки это не единственный теракт, спланированный украинскими спецслужбами накануне встречи G20», — написал Бриг.

Также силовые структуры ДНР сообщили, что вблизи Песок (под Донецком) взяли в плен майора 128-й бригады ВСУ. На опубликованном видео человек в военной форме рассказывает, что «ВСУ готовят провокации накануне саммита G20».

В то же время заместитель командира 128-й отдельной горно-пехотной бригады ВСУ Евгений Бондарь сообщил, что никто из их военных в плен ДНР не попадал. А по словам представителя штаба «АТО» Антона Мироновича, данная бригада вообще не базируется вблизи Песок.

Кроме того, официальный представитель Народной милиции ЛНР Марочко заявил, что за минувшие сутки киевские силовики три раза нарушили режим прекращения огня, выпустив по позициям ЛНР 13 боеприпасов.

Он признал, что украинские силовики снизили интенсивность обстрелов после вступления в силу «хлебного перемирия».

«Безусловно, перемирие не соблюдается, но количество провокаций и обстрелов с украинской стороны существенно уменьшилось, что дает нам право предполагать, что противник все-таки начнет выполнять взятые на себя обязательства», — сказал Марочко.

По данным разведки ЛНР, в Северодонецке (под контролем ВСУ) военнослужащий 93-й бригады ВСУ прострелил себе ногу, чтобы не служить на передовых позициях в зоне «АТО».

"Наша разведка продолжает выявлять новые факты небоевых потерь ВСУ в зоне «АТО». Так, в подразделении 93-й бригады ВСУ, которое дислоцируется в районе населенного пункта Северодонецк, с целью уклониться от отправки на передовые позиции рядовой Финогин Максим Анатольевич выстрелил себе в ногу», — рассказал Марочко.

Он сообщил, что в НМ ЛНР прошли контрольные занятия по медицинской и топографической подготовке.

«Подразделения Народной милиции ЛНР непрерывно несут боевое дежурство, проводятся занятия по боевой подготовке. На этой неделе прошли контрольные занятия по военно-медицинской, топографической подготовке и работе военнослужащих на штатных средствах связи», — добавил Марочко.

При этом администрация Первомайска (ЛНР) информирует, что пожилая жительница получила ранения в результате подрыва на растяжке.

«В Первомайскую центральную городскую многопрофильную больницу была доставлена гражданка 1939 года рождения, проживающая в городе Золотое-5, с диагнозом: «МВР (минно-взрывное ранение) поясничной области справа и правой голени», — рассказали в администрации.

В свою очередь, спикер Министерства обороны Украины по вопросам «АТО» Мотузяник заявил, что за прошедшие сутки в результате боевых действий двое украинских военных погибли во время обстрелов на Светлодарской дуге и в Майорске. Еще трое получили ранения.

Мотузяник отметил, что в Водяном (Приморское направление) войска ДНР «провели артиллерийский обстрел позиций сил «АТО», выпустив 24 снаряда из 122-мм ствольной артиллерии и четыре заряда из реактивных пусковых установок «Град-П"(Партизан)». «При этом четыре мины упали прямо на жилые кварталы соседнего Широкино», — сказал Мотузяник. По его словам, в Марьинке во время обстрела со стороны ДНР 59-летний мужчина получил ранение в спину.

Он сообщил, что на Луганском направлении ВС ЛНР нарушали режим тишины вдоль всей линии фронта: в Станице Луганской, в районе Счастье, в Новотошковском, что на Бахмутской трассе и в районе Попасной.

«При этом противник применял исключительно гранатометы и стрелковое оружие», — уточнил Мотузяник.

Полковник отметил, что на Донецком направлении войска ДНР семь раз нарушили режим тишины.

«Аналогично тяжелое вооружение здесь не применялось, но на Светлодарской дуге активными были снайперы противника… Самые длительные обстрелы состоялись традиционно в Авдеевке и Луганском, что на Светлодарской дуге», — подчеркнул Мотузяник.

Стоит отметить, что авторитетный украинский волонтер Юрий Мысягин на своей странице в Фейсбук написал, что силы «АТО» продвинулись еще ближе к Дебальцево (ДНР). По его данным, это произошло после уничтожения опорного пункта ВС ДНР бойцами 53-й механизированной бригады, которые уже могут хорошо рассмотреть в бинокль окраины Дебальцево.

Также пресс-служба «Укроборонпрома» сообщает, что «Шепетовский ремонтный завод» провел испытания партии самоходных артиллерийских установок 2С3 «Акация» и 2С1 «Гвоздика» перед передачей в Вооруженные силы Украины. Артиллерийские установки успешно осуществили серию выстрелов и марш-бросок на специальном полигоне в Хмельницкой области.

Напомним, 21 сентября 2016 года в Минске представители ДНР и ЛНР на встрече участников Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе парафировали подписанное представителями России, ОБСЕ и Украины рамочное соглашение о разведении сил и средств в Донбассе. Документ предполагает создание зон безопасности на трех пилотных участках: у Петровского (ДНР), Золотого, Станицы Луганской (ЛНР). Для каждого из участков определена зона отвода: не менее 2 км в ширину и 2 км в глубину. Как прогнозировалось, в дальнейшем участники Контактной группы в Минске согласуют новые участки для взаимного отвода сил и средств от линии соприкосновения. В настоящее время разведение сил состоялось только в районе Петровского (7 октября 2016 года) и Золотого (1 октября 2016 года). У Станицы Луганской отвод сил срывался около 70 раз.