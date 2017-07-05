Президенту США интересна не Украина, а Сирия

Москва, , 23:33 — REGNUM Сирия — потенциальная область взаимодействия США и России, с которой могут сдвинуться в лучшую сторону отношения двух стран, считает журналист Сергей Строкань. Об этом политический обозреватель заявил 4 июля в эфире программы «Первая студия» на Первом канале, где обсуждалась возможная повестка намеченной на 7 июля встречи президентов США и России.

«Нам важно сдвинуться с мёртвой точки, выйти из той глубокой колеи, в которой буксуют российско-американские отношения», — подчеркнул Строкань.

На вопрос ведущего, через что нужно «выходить из колеи» — через Сирию, Украину или что-то ещё, ведь от этого зависит, кто из лидеров пойдёт на уступки, Строкань ответил:

«Конечно, Сирия предпочтительнее, потому что нам надо каким-то достойным образом завершить эту операцию, показать, что мы смогли «разрулить» этот конфликт. Во-вторых, президенту Трампу Украина не интересна, а Сирия — это совсем другая история, потому что Сирия — это ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а вы помните, как он, ещё не будучи президентом, обещал бороться с исламским терроризмом. То есть, здесь есть потенциальная область для взаимодействия с Россией. И это та «фишка», которая может позволить выйти из той колеи, о которой я говорил».

В эфире также говорилось о предстоящем блиц-визите Госсекретаря США Рекса Тиллерсона на Украину 9 июля. Ожидается, что в Киеве Тиллерсон проведёт не более 2,5 часов. Комментируя необходимость поездки второго лица США в Киев, Сергей Строкань отметил:

«Что касается Украины, к сожалению, Украина — это тяжёлое наследие, которое досталось президенту Трампу от предыдущей администрации. Конечно, ему Украина в чистом виде не интересна, но президент Трамп в очень сложной ситуации: на него давит Конгресс США, который он не может игнорировать. Отсюда вот эти визиты на 2,5 часа. Он вынужден демонстрировать, что он не потерял интерес к Украине. Но на самом деле, по большому счёту, конечно же, Сирия может стать этой точкой, от которой пойдёт совершенно другой отсчёт».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7−8 июля 2017 года в немецком городе Гамбург будет проходить двенадцатый по счету ежегодный саммит G20. В рамках саммита запланирована полноформатная встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

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