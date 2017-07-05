«Скажут, что Трамп стал шпионом Путина»

Москва, , 23:18 — REGNUM Встреча Путина и Трампа нанесёт удар по американской «партии войны», рупором которой являются некоторые крупные медиа, считает директор института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 4 июля в эфире программы «Первая студия» на Первом канале, где обсуждалась предстоящая встреча в Гамбурге президентов США и России, намеченная на 7 июля.

В преддверии встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G20, многие западные СМИ вышли с заголовками, выражающими тревогу из-за предстоящего события. В частности, журналисты CNN отмечали, что «долгожданная встреча Трампа и Путина может переформатировать мир».

«Даже если результатов (у встречи Путина и Трампа — прим. ИА REGNUM ) не будет, отношения России и США сейчас таковы, что если два лидера друг друга не искусают, это уже будет большой позитивный шаг вперёд. Сам факт встречи — это уже объективно снижение уровня конфронтации, повышение уровня доверия, просто потому, что они встретились и о чём-то поговорили. То есть, для тех, кто превратил холодную войну против России и холодную гражданскую войну против Трампа в свой бизнес, для них это будет потерей денег, потерей влияния и потерей перспектив. Они проигрывают в силу самого факта этой встречи, неважно, какие будут результаты», — подчеркнул Делягин.

В эфире программы говорилось о том, что встреча двух президентов и, в целом, упрочение их контактов, нравится не всем в США.

«СМИ выльют помои, как положено. Они скажут, что это ужасно, что Трамп стал шпионом Путина, что русские хакеры организовали эту встречу и так далее. Но они изолгались до такой степени, их влияние теряется, потому что американское общество уже не верит официальным медиа, а берёт огромную часть информации из альтернативных источников. Неспециалисты в России даже не знают их названий, но в Америке они уже равнозначны CNN, New York Times и так далее. Влияние СМИ снижается, и эта встреча первых лиц, которая не будет сопровождаться личным ухудшением отношений, принесёт потерю денег, потерю темпов и потерю перспектив для американской «партии войны». Они лишаются будущего», — заявил Михаил Делягин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, двенадцатый по счету ежегодный саммит G20 пройдёт в немецком городе Гамбург 7—8 июля 2017 года. В рамках саммита запланирована полноформатная встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

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