Леонид Нерсисян, , 22:23 — REGNUM

«Уралвагонзавод» — основной производитель российской бронетехники, обнародовал годовой отчёт за 2016 год. Через некоторое время ссылка стала неактивной, но документ уже распространился в интернете. Согласно нему, компания впервые за последние годы оказалась рентабельной, принеся чистую прибыль почти в 2 млрд рублей. Но самая интересная часть документа касается военно-технического сотрудничества. Согласно имеющимся в отчёте данным, «Уралвагонзавод» продолжил успешно продвигать танк Т-90 на мировом рынке, подписал новые контракты и достиг новых предконтрактных договоренностей. Посмотрим, арсеналы каких стран пополнит самый удачный коммерческий танк XXI века.

Ирак и Вьетнам подписали контракты на поставку танков Т-90С

В отчёте указано, что в 2017 году приоритетом будет исполнение подписанных контрактов с Ираком и Вьетнамом на поставку танков Т-90С, страны в документе указаны числовыми кодами согласно Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ) — «368» и «704» соответственно. Ирак получит 73 танка, причём, судя по всему, это будет не последняя поставка — отмечается, что был подписан контракт на поставку именно первой партии. Вьетнам же закупил 64 аналогичных машины. Интересно, что Ирак, армия которого совместного с США ведёт бои с ИГ («Исламское государство» — террористическая организация, запрещённая в России), продолжает закупки вооружения именно в России. Вполне возможно, что этому способствует иранское влияние на шиитское руководство Ирака, к тому же, у Багдада сейчас имеются достаточно скудные финансовые ресурсы, а западное вооружение стоит заметно дороже российского. Тот же Т-90С стоит около $2,5 млн, а аналогичные машины у конкурентов начинаются от $6 млнза единицу.

Кувейт закупит танки Т-90МС, а Египет будет их производить?

Очень интересная информация в отчёте содержится ещё о двух ближневосточных государствах — Кувейте и Египте. С Кувейтом в 2017 году планируется завершить предконтрактную работу и, по-видимому, подписать договор о поставках 146 танков Т-90МС новейшей модификации. Надо сказать, что Кувейт и раньше использовал танки, созданные на базе Т-72 — речь идёт о машинах M-84 — югославской модернизированной версии Т-72М, выпускавшейся по лицензии. Эти танки уже устарели, и Кувейт решил обновить свой танковый парк, несмотря на наличие в своей армии ещё 218 современных американских M1A2 Abrams.

Что же касается Египта — то ещё в июне 2017 года в СМИ проходили слухи о том, что Каир хочет приобрести до 400−500 российских танков Т-90. Судя по всему, эта информация подтвердилась — в отчёте «Уралвагонзавода» одной из приоритетных задач на 2017 год указана работа над проектом по созданию предприятия по лицензионной сборке танков Т-90С/СК. Очевидно, что сборочный цех не строят для поставки 50 или 100 машинокомплектов, поэтому цифры в 400−500 единиц звучат вполне правдоподобно, а это является очередной очень громкой победой для российского военно-промышленного комплекса. Особенно это важно, учитывая тот факт, что основой египетского танкового парка сейчас являются американские танки M1A1 Abrams (не современная модификация) — из машинокомплектов были собраны на территории Египта 1360 машин этого типа. Новое руководство Египта ведёт достаточно разнообразные закупки военной техники — как на западе, так и в России. Естественно, такой возможностью необходимо пользоваться.

Индия остаётся приоритетным направлением

Индия в качестве крупнейшего заказчика танков Т-90 остаётся во внимании «Уралвагонзавода». За 2017 год корпорация планирует продолжить продвижение новейших танков Т-90МС на индийский рынок. В течение прошлого года активно велись переговоры о закупке Индией 464 таких машин, и если сделка состоится, то танковый парк Индии в будущем будет насчитывать 2121 танк Т-90.

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Не менее важна и модернизация уже имеющегося индийского танкового парка — в 2017 году начнётся реализация контракта на модернизацию 1000 танков Т-72, включающая в себя установку новых дизельных двигателей В-92С2.

ОДКБ «в деле»

Согласно последнему отчёту «Уралвагонзавода», планируется дальнейшая работа по модернизации поставленной ранее в Армению и Белоруссию продукциивоенногоназначения. С учётом специфики продукции «Уралвагонзавода», речь наверняка идёт о модернизации танков. В случае с Арменией всё достаточно понятно — ещё в октябре 2016 года на достаточно высоком уровне проходила информация о том, что часть армянских танков Т-72 пройдёт глубокую модернизацию, вероятно до самого высокого доступного уровня Т-72Б3М (такие машины используют на Танковом биатлоне). Судя по всему, информация доклада — очередное подтверждение тому, что работы действительно ведутся.

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Примерно тоже самое касается и Белоруссии, которая подписала очередной контракт на модернизацию танков Т-72Б до уровня Т-72Б3 в июне 2017 года. При этом это была не первая сделка — белорусская армия уже получила некоторое количество прошедших капитальный ремонт и глубокую модернизацию танков.