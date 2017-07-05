Проект военного соглашения с Нигерией одобрен правительством РФ

Москва, , 22:24 — REGNUM Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об одобрении проекта соглашения о военном сотрудничестве Российской Федерации и Федеративной Республики Нигерия.

Распоряжение опубликовано 4 июля на официальном портале правовой информации.

«Одобрить представленный Минобороны России согласованный с МИД России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти проект соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Федеративной Республики Нигерия о военном сотрудничестве», — указано в распоряжении, подписанном председателем правительства РФ.

Распоряжение содержит поручение Министерству обороны России провести переговоры с правительством Нигерии и по их итогам подписать соглашение от имени правительства РФ.

Сотрудничество с Федеративной Республикой Нигерия планируется реализовать по нескольким направлениям, среди которых значатся подготовка и обучение нигерийских войск, лётного состава ВВС Нигерии, программы военного образования и медицинской подготовки.