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Проект военного соглашения с Нигерией одобрен правительством РФ

Политика

Минобороны России проведет переговоры и по их итогам подпишет с Нигерией соглашение от имени правительства РФ

Проект военного соглашения с Нигерией одобрен правительством РФ
Иллюстрация: U.S. Navy
Нигерийские солдаты

Москва, 4 июля 2017, 22:24 — REGNUM  Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об одобрении проекта соглашения о военном сотрудничестве Российской Федерации и Федеративной Республики Нигерия.

Распоряжение опубликовано 4 июля на официальном портале правовой информации.

«Одобрить представленный Минобороны России согласованный с МИД России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти проект соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Федеративной Республики Нигерия о военном сотрудничестве», — указано в распоряжении, подписанном председателем правительства РФ.

Распоряжение содержит поручение Министерству обороны России провести переговоры с правительством Нигерии и по их итогам подписать соглашение от имени правительства РФ.

Сотрудничество с Федеративной Республикой Нигерия планируется реализовать по нескольким направлениям, среди которых значатся подготовка и обучение нигерийских войск, лётного состава ВВС Нигерии, программы военного образования и медицинской подготовки.

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Правительство России