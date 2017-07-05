Спикер парламента Грузии обсудил с генсеком ПАСЕ демократические реформы

Тбилиси, , 21:46 — REGNUM Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе в ходе визита в Страсбург 4 июля встретился с генсеком ПАСЕ Войцехом Савицким. По информации пресс-службы парламента Грузии, на встрече обсуждались вопросы сотрудничества с Парламентской ассамблеей Совета Европы, осуществляемые и планируемые в Грузии демократические реформы.

Речь также шла о процессе конституционной реформы. Ираклий Кобахидзе детально обсудил с генсеком Совета Европы конституционный законопроект, который парламент Грузии уже утвердил в двух чтениях и собирается окончательно принять на осенней сессии.

«Мы говорили о сотрудничестве между парламентом Грузии и Парламентской ассамблеей Совета Европы. Мы также обсудили протекающие в Грузии процессы и реформы. Особое внимание уделили конституционной реформе и рассмотрели этот вопрос в деталях», — сообщил после встречи спикер парламента Грузии.

По его информации, в настоящее время ведется активная работа по переходу Грузии от этапа мониторинга к этапу постмониторинга.

«У нас есть амбициозная цель, связанная с нашим сотрудничеством с Советом Европы, и этот амбициозный план предусматривает переход от этапа мониторинга к этапу постмониторинга. Этой цели служат и те реформы, которые осуществляются в нашей стране», — сообщил Кобахидзе.

Вместе с председателем парламента Грузии в Страсбурге находятся депутаты Тамар Хулордава, Нино Гогуадзе, Дмитрий Цкитишвили, Энзел Мкоян, Зураб Чиаберашвили, Роман Гоциридзе, Георгий Мосидзе и Георгий Ломия.