СМИ: США признали реальность успешного запуска баллистической ракеты КНДР

Вашингтон, , 21:45 — REGNUM Руководство США пришло к выводу, что заявления КНДР об успешных испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты соответствуют действительности.

Об этом, ссылаясь на информацию, полученную от официальных лиц, сообщают телеканалы Fox News и NBC News.

При этом СМИ США заявляют о том, что это были первые успешные испытания северокорейской ракеты подобного типа.

Как сообщало ИА REGNUM, Совет национальной безопасности США, военные и сотрудники Госдепартамента 4 июля проводят внеочередное совещание по вопросу ракетного запуска в КНДР.

На данный момент руководство США никаких решений ещё не приняло, но в качестве возможных вариантов потенциального ответа уже называются новые санкции или отправка в район Корейского полуострова дополнительных военных контингентов.

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