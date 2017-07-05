Среда, 5 Июля 2017 года
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СМИ: США признали реальность успешного запуска баллистической ракеты КНДР

Политика

Вашингтон долго изучал разведданные об этих испытаниях

Вашингтон, 4 июля 2017, 21:45 — REGNUM  Руководство США пришло к выводу, что заявления КНДР об успешных испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты соответствуют действительности.

Об этом, ссылаясь на информацию, полученную от официальных лиц, сообщают телеканалы Fox News и NBC News.

При этом СМИ США заявляют о том, что это были первые успешные испытания северокорейской ракеты подобного типа.

Как сообщало ИА REGNUM, Совет национальной безопасности США, военные и сотрудники Госдепартамента 4 июля проводят внеочередное совещание по вопросу ракетного запуска в КНДР.

На данный момент руководство США никаких решений ещё не приняло, но в качестве возможных вариантов потенциального ответа уже называются новые санкции или отправка в район Корейского полуострова дополнительных военных контингентов.

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