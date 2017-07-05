СМИ: Белый дом размышляет над ответом на ракетные испытания КНДР

Вашингтон, , 21:21 — REGNUM Совет национальной безопасности США, военные и сотрудники Госдепартамента проводят внеочередное совещание по вопросу ракетного запуска КНДР, сообщает 4 июля телеканал CNN.

По информации телеканала, военные эксперты США до сих пор изучают всю разведывательную информацию, включая данные со спутников, самолётов-разведчиков и других источников, чтобы понять, соответствует ли действительности заявление Пхеньяна об успешном запуске межконтинентальной баллистической ракеты (МБР).

По словам одного из чиновников Белого дома, если МБР была действительно запущена, то президент США Дональд Трамп должен будет одобрить один из предложенных ему вариантов ответа.

На данный момент администрация США никаких решений ещё не приняла, однако вариантами потенциального ответа могут стать новые санкции, а также отправка в район Корейского полуострова каких-то дополнительных военных контингентов.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным южнокорейского агенства «Ренхап», 4 июля Северная Корея испытала межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-14». В КНДР пуск ракеты был объявлен успешным.

Пуск был осуществлен в окрестностях уезда Панхён провинции Пхёнан-Пукто. Новые испытания осудили правительства Японии и Южной Кореи.

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