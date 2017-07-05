Станислав Тарасов, , 20:42 — REGNUM

Произошло то, что предполагали многие эксперты. Агентству Fineko/abc.az со ссылкой на свои источники сообщило, что несмотря на широко разрекламированное турецкими и азербайджанскими властями строительство железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК) завершение ее, мягко говоря, откладывается. Сообщается, что участвующие в проекте инвесторы решили назначить заседание координационного совета по его реализации, чтобы «провести анализ текущего состояния и наметить планы по обеспечению дальнейшего прогресса строительства железной дороги».

Что произошло? Ведь еще совсем недавно официальные представители правительства Турции говорили, что «работы продолжаются, люди работают и днем и ночью, рынки в нашем регионе нуждаются в железной дороге». При этом в ходе своего визита в Грузию премьер-министр Турции Бинали Йылдырым твердо заявлял, что «железная дорога Баку-Тбилиси-Карс будет введена в эксплуатацию в первой четверти 2017 года». Теперь турецкие источники указывают, что-то ли есть, то ли появились «очень влиятельные люди, которые просили Анкару сделать все, чтобы этого проекта не было». При этом уточняется, что на протяжении ряда лет этим силам «удается срывать завершение строительства и эксплуатацию инициированной Азербайджаном железной дороги». А что это за силы?

Обозначим факты. 5 июля в Карсе должна состояться встреча железнодорожных ведомств Азербайджана, Грузии и Турции. Председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов подтвердил информацию о приостановке возведения БТК. Правда, он уверяет, что «проект будет запущен в этом году». По его же версии, «причиной переноса сдачи БТК в эксплуатацию являются задержки строительства на турецкой территории». Напомним, что реализация проекта началась в ноябре 2008 года. В 2009 году она была прервана из-за переговоров по нормализации армяно-турецких отношений и возобновлена в мае 2010 года. Планировалось завершить строительство в 2011 году, затем сроки сдвинулись на конец 2014 года и после на 2015 год.

В октябре 2015 года Губранов заявил о вводе дороги в эксплуатацию в ноябре 2016 года, однако в декабре запуск был перенесен на первую четверть 2017 года. Это подтверждает версию многих западных и российских экспертов о том, что этот проект политизирован. Пусть время от времени в центре внимания оказываются то дискуссии о тарифной политике, то размышления о возможности через эту недостроенную еще дорогу направить нефть из Казахстана, который сейчас сам ее перерабатывает. Говорят о том, что экономически прибыльным проект может стать только в долгосрочной перспективе, а сейчас только пострадают грузинские порты и так далее. Существует также мнение, что успеху проекта может способствовать исключительно развитие транзита грузов из Ирана через Азербайджан.

Но есть и другое. Учитывая, что в этом проекте не участвует Армения, ход событий может вести к дальнейшему обострению геополитического конфликта не только между Ереваном и Баку. Важное значение приобретает и рост напряженность в целом на Ближнем Востоке, в Турции и вокруг Турции в частности. Как пишет в этой связи сотрудник Европейского центра Карнеги Томас де Ваал, «любой конфликт может стать пагубным для целого региона», когда «вакуум, образовавшийся из-за неудачных переговоров по оздоровлению ситуации кто-то пытается заполнить транзитными коридорами». Возможно, Анкара из-за нежелания портить так необходимые ей сейчас конструктивные отношения с Москвой и откладывает ввод в эксплуатацию проекта БТК. Скоро в этом вопросе появится ясность.