Киев, , 20:24 — REGNUM Глава представительства Европейского союза на Украине Хюг Мингарелли считает, что Служба безопасности Украины (СБУ) должна быть в срочном порядке реформирована. Об этом он заявил журналистам сегодня, 4 июля.

Мингарелли прямо заявил, что СБУ должно быть избавлено от ряда функций.

«СБУ в значительной степени является нереформированной. Важно поскорее обеспечить, чтобы СБУ сосредоточивалась на контрразведке и противодействии терроризму, а также прекратить ту ее деятельность, которая поручена другим правоохранительным органам», — сказал представитель ЕС на Украине.

Нынешние украинские власти приветствуют такое бесцеремонное вмешательство западных дипломатов и политиков в свои внутренние дела.

После того, как к власти на Украине пришла прозападная группировка во главе с идейными наследниками бандеровцев, Украина объявила о стремлении войти в Европейский союз и военный блок НАТО на любых, сколь угодно кабальных, условиях.

Политики Запада открыто позволяют себе указывать украинским властям, что им нужно делать внутри своей страны и ставят политические условия при предоставлении Украине кредитов.