В «Единой России» обсудили качество услуг государства своим гражданам

Москва, , 19:50 — REGNUM Повесткой прошедшей в Москве конференции «Единой России» стали доступность и качество государственных услуг, противодействие коррупции и защита общественных интересов, а также развитие предпринимательства и прозрачность государственных закупок.

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев рассказал, что уже сделано в этом направлении, а также — что планируется сделать.

«Во-первых, сегодня действительно можно участвовать в принятии законов. Законопроекты проходят публичные обсуждения, идеи прорабатываются на экспертном уровне, функционирует система электронных петиций, при всех федеральных министерствах и ведомствах созданы общественные советы. Не один год работает площадка общественного обсуждения бюджета, которая помогает людям лучше понять строки расходования государственных средств. Такие практики должны развиваться — только так общество сможет реально влиять на принятие политических решений», — сказал Дмитрий Медведев.

Во-вторых, отметил он, стало гораздо удобнее получать государственные и муниципальные услуги.

«Мы развиваем сеть многофункциональных центров по всей стране, у нас их сейчас 2700, не считая филиалов, где в режиме одного окна можно получить необходимую услугу или документ. Больше не нужно ездить по разбросанным по городу или районам ведомствам, чтобы собирать различные справки, все это можно делать в одном месте», — подчеркнул председатель партии.

По его словам, перечень услуг за последние несколько лет был существенно расширен, причем в него вошли наиболее востребованные услуги.

«Время ожидания сократилось в 2,5 раза по сравнению с 2012 годом до менее, чем 22 минуты в среднем. Мы будем стремиться к тому, чтобы очередь в ожидании занимала не более 15 минут. Есть предложения усилить ответственность чиновников за грубые нарушения, в том числе за нарушения сроков и необоснованный возврат документов заявителю», — рассказал председатель «Единой России».

В-третьих, продолжается корректировка антикоррупционной правовой базы, совершенствование системы государственных закупок.

«На портале государственных закупок уже раскрывается огромный даже по мировым меркам объем данных. Крупные закупки на более, чем миллиард рублей проходят общественные обсуждения, формируются публичные ведомственные антикоррупционные планы, рассчитываются риски», — перечислил Дмитрий Медведев.

Он также сообщил, что «Единая Россия» разработала законопроект по повышению ответственности за хищение в сфере государственных и муниципальных закупок и документ в настоящий момент дорабатывается.

«Наконец, весьма солидный подраздел нашей Программы касается развития предпринимательства. Мы ведем активную работу по поддержке малого и среднего бизнеса. По инициативе «Единой России» на поддержку предпринимательства в этом году в федеральном бюджете предусмотрено 20,5 миллиарда рублей. Но деньги — это еще не все. Главное — не создавать проблем для тех, кто хочет открыть свое дело, снимать существующие ограничения в законодательстве», — подчеркнул председатель партии.

Дмитрий Медведев также сообщил, что «Единая Россия» работает над тем, чтобы закрепить проведение комплексной проверки предпринимателей не чаще одного раза в три года ‑ и не каждым надзорным органом по отдельности, как это делается сейчас.

«Нужно ускорять внедрение в работу контрольно-надзорных органов внедрение так называемого риск-ориентированного подхода. Такая практика должна заработать в полной мере с 1 января 2018 года», — добавил председатель партии.

В свою очередь председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заверил, что борьба с коррупцией по-прежнему находится в центре повестки Партии.

«За последнее время при поддержке «Единой России» принят целый блок законов, направленных на повышение эффективности противодействия коррупции. Отмечу такие важные документы, как закон о создании реестра уволенных за коррупцию лиц, закон о наделении глав субъектов правом проводить проверки достоверности информации о доходах и расходах лиц, которые работают в органах местного самоуправления», — уточнил Василий Пискарев.

Заместитель председателя комитета Государственной Думы по госстроительству и законодательству Александр Грибов рассказал о реализации комплекса мер по повышению открытости деятельности судов и повышению эффективности взаимодействия граждан со службой судебных приставов.

«Повышение эффективности через открытость судов — этому посвящен блок нашей Программы «Справедливый суд», — напомнил парламентарий.

По его словам, ко второму чтению в Госдуме готовятся два важных блока поправок.

«Первый блок связан с обязательной видеозаписью всех судебных заседаний. От Верховного суда, от Правительства РФ, из регионов поступили поправки, которые призваны повысить открытость судебного заседания и сделать так, чтобы его участники могли обращаться к этим материалам, чтобы они были в доступе и, самое главное, чтобы они повысили качество судебного производства», — пояснил Александр Грибов.

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