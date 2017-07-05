Премьер-министр Индии прибыл в Израиль с «историческим» визитом

Тель-Авив, , 19:10 — REGNUM Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Израиль в рамках трехдневного официального визита, впервые с момента установления дипломатических связей между двумя государствами, 4 июля сообщает Agence France-Presse.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и другие официальные лица приветствовали Моди во время официальной церемонии в международном аэропорту имени Бен-Гуриона.

Моди назвал свой визит «поворотным», а премьер-министр Израиля отметил, что трехдневный визит премьер-министра Индии в Израиль носит «исторический» характер и является крупной дипломатической победой для Тель-Авива.

Напомним, Индия является крупнейшим в мире импортером оборонного оборудования. Израиль стал одним из основных поставщиков военной техники в Индию. Средняя стоимость оборонных договоров между двумя странами превышает $1 млрд в год.

Индия также стремится заключить с Израилем соглашения в области технологий обработки воды и сельского хозяйства.

Визит премьер-министра Индии будет проходить в период празднования 25-летия установления дипломатических связей между двумя государствами.