Партия «Родина» выдвинула кандидата на пост новгородского губернатора

Великий Новгород, , 18:36 — REGNUM В Новгородской области сегодня, 4 июля, завершился приём документов от кандидатов, выдвинутых на пост губернатора области. Как сообщили ИА REGNUM в областной избирательной комиссии, последним — седьмым по счёту — документы для выдвижения сегодня, 4 июля, сдал в избирком Дмитрий Рубахин, кандидат от партии «Родина».

временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Андрей Никитин, выдвинутый на пост главы региона «Единой Россией»; депутат Новгородской областной думы Ольга Ефимова (от КПРФ), председатель Новгородского регионального отделения партии «Яблоко» Анна Черепанова;

Ранее документы для выдвижения в облизбирком предоставилидепутат Государственной думы РФ от ЛДПР; кандидат от «Патриотов России», начальник управления Гостехнадзора по Новгородской областии депутат думы Великого Новгорода, выдвинутый «Справедливой Россией».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, для регистрации кандидатам на губернаторский пост необходимо преодолеть 10-процентный муниципальный фильтр, то есть собрать в свою поддержку подписи 131 (максимум — 137) муниципальных депутатов и избранных глав.

Выборы губернатора Новгородской области состоятся 10 сентября 2017 года.