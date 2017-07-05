Партия «Родина» выдвинула кандидата на пост новгородского губернатора

Великий Новгород, 4 июля 2017, 18:36 — REGNUM В Новгородской области сегодня, 4 июля, завершился приём документов от кандидатов, выдвинутых на пост губернатора области. Как сообщили ИА REGNUM в областной избирательной комиссии, последним — седьмым по счёту — документы для выдвижения сегодня, 4 июля, сдал в избирком Дмитрий Рубахин, кандидат от партии «Родина».Ранее документы для выдвижения в облизбирком предоставили временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Андрей Никитин, выдвинутый на пост главы региона «Единой Россией»; депутат Новгородской областной думы Ольга Ефимова (от КПРФ), председатель Новгородского регионального отделения партии «Яблоко» Анна Черепанова; депутат Государственной думы РФ от ЛДПР Антон Морозов; кандидат от «Патриотов России», начальник управления Гостехнадзора по Новгородской области Николай Захаров и депутат думы Великого Новгорода Михаил Панов, выдвинутый «Справедливой Россией».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, для регистрации кандидатам на губернаторский пост необходимо преодолеть 10-процентный муниципальный фильтр, то есть собрать в свою поддержку подписи 131 (максимум — 137) муниципальных депутатов и избранных глав.
Выборы губернатора Новгородской области состоятся 10 сентября 2017 года.