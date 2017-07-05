Украина получила от НАТО военное оборудование и специалистов

Киев, , 18:56 — REGNUM Пиротехнические подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины получили от НАТО оборудование на 64 тысяч евро. Об этом 4 июля сообщает пресс-служба ГосЧСУ.

«4 июля в ГосЧС состоялась церемония передачи нового оборудования для пиротехнических подразделений Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям от Североатлантического альянса (НАТО)… общей стоимостью 64 тыс. евро», — отмечается в материале.

Так, украинские пиротехники получили средства индивидуальной бронезащиты, современные металлодетекторы для поиска взрывоопасных предметов, а также средства обеспечения для разминирования. Помощь альянса предоставлена в рамках проекта поддержки разминирования на Украине взрывоопасных предметов.

В материале сообщается, что специалисты из Украины и Норвегии разрабатывают проект создания ЗD-миноискателя. Задачей проекта, который реализуется при поддержке НАТО, является разработка уникального устройства, которое в любой почве сможет установить место взрывоопасного предмета и вывести на монитор его изображение в трех измерениях.

Кроме того, 4 июля на брифинге в Киеве глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что НАТО предоставит МИД Украины техническую помощь для защиты от кибератак.

«МИД Украины первым получит помощь. Решение об этом было принято еще 2 года назад и могу сказать, что в ближайшее время там будет установлена техника и датчики», — уточнил Грицак.

По его словам, эксперты НАТО проведут специальные тренинги для украинских специалистов. Грицак отметил, что в целом Украина получила помощь в размере 1 млн евро.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня СБУ заявила «о пресечении распространения вредоносного программного обеспечения спецслужбами Российской Федерации». «В период с 25 мая по 6 июня Служба безопасности Украины в четком взаимодействии с иностранными партнерами прекратила использование украинской сетевой инфраструктуры для целенаправленного распространения со стороны спецслужб Российской Федерации вредоносного программного обеспечения с целью поражения информационных сетей объектов критической инфраструктуры нашего государства и других стран мира», — говорилось в сообщении.

Напомним, 27 июня украинские банки, энергетические компании, государственные интернет-ресурсы и локальные сети, украинские медиа и другие крупные предприятия подверглись массированной хакерской атаке, которую распространяет вирус Petya. A, блокирующий работу компьютерных систем. Вирус распространяется также в России, Великобритании, Индии и других странах ЕС и Азии.