В Госдуме настаивают на законодательном регулировании Big Data

Москва, , 18:05 — REGNUM Глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин («Справедливая Россия») заявил о необходимости законодательного регулирования Больших данных (Big Data), передает корреспондент ИА REGNUM 4 июля.

Такое регулирование становится актуальным в условиях, когда поисковые запросы, адреса посещаемых человеком веб-страниц, тематика информации уже позволяют формировать «цифровой портрет пользователя», отметил глава комитета.

«Остается открытым вопрос, насколько корректно эти данные сегодня используются», — отметил Левин.

Касаясь темы саморегулирования в сфере Big Data, Левин сказал, что в «чистом виде оно работать не будет, доказательством чего являются нарушения в обработке и использовании данных граждан, которые фиксирует Роскомнадзор».

По мнению парламентария, общей задачей власти, отрасли и граждан является поиск компромисса.

«Необходимо понимать, что эти сервисы должны расширяться в наших интересах и для развития экономики, но с другой стороны, это не должно стать новым направлением злоупотреблений, продажи, шантажа теми, кто эти данные собирает», — сказал Левин, отметив, что Госдума к такому диалогу готова.

Вместе с тем интернет-компания «Яндекс» считает, что избыточное законодательное регулирование больших пользовательских данных (Big Data) способно затормозить развитие в стране цифровой экономики. «Яндекс» предложил участникам рынка Big Data разработать «кодекс добросовестных практик» и предостерег интернет-пользователей от распространения личных данных в социальных сетях и на неизвестных сайтах.