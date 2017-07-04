Юнкер: Европейский парламент – посмешище

Брюссель, , 14:45 — REGNUM

Председатель Европейский комиссии Жан-Клод Юнкер обрушился 4 июня с критикой на депутатов Европейского парламента, большинство которых не явилось на пленарное заседание, сообщает Le Figaro.

«Я приветствую всех тех, кто потрудился прийти сегодня сюда, однако тот факт, что лишь около тридцати депутатов [из 751] явились на эти дебаты показывает достаточно четко, что парламент не серьезен, и я хотел сказать вам об этом сегодня», — заявил Юнкер перед почти пустым залом.

«Европейский парламент — это посмешище, большое посмешище», — отметил Юнкер по-французски.

«Вы посмешище», — добавил он по-английски. «Мы посмешище».

В свою очередь, председатель парламента Антонио Таджани прервал его, призвав к порядку.

«Господин председатель, я вас прошу, используйте пожалуйста иные формулировки, мы не смешны, я вас прошу», — подчеркнул он.

Таджани указал, что Юнкер может контролировать парламент, однако не Европейской комиссии контролировать его, именно парламент контролирует комиссию.