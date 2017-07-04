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Анкара разработает свою систему ПРО

Политика

Турции в этом помогут итальянские и французские партнеры

Анкара разработает свою систему ПРО
Ash Carter
Министр обороны Турции Фикри Ышык

Анкара, 4 июля 2017, 14:40 — REGNUM  Разработка собственной системы ПРО планируется руководством Турции, заявил 4 июля турецкий министр обороны Фикри Ышык в интервью телеканалу TRT.

Глава оборонного ведомства уточнил, что в разработке ПРО Анкаре будут помогать Италия и Франция.

Уточняется, что Анкара собирается в ближайшее время окончательно решить вопрос о приобретении в России ЗРК С-400 «Триумф».

"Мы достигли конечной точки принятия решения», — заявил турецкий министр.

Напомним, 28 апреля 2017 года в турецком МИД заявили о соглашении на поставку российских С-400. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу уточнил, что идут переговоры по условиям совместного производства комплексов и цене.

Читайте подробнее: Чавушоглу: РФ и Турция договорились о поставках ЗРК С-400

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 июня 2017 года помощник российского президента Владимир Кожин заявил, что российская и турецкая стороны договорились о поставке С-400 в Турцию. Однако пока не решен вопрос по кредиту.

Читайте ранее в этом сюжете: Россия поставит Турции противоракетный комплекс C-400

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