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В Узбекистане пройдет телетрансляция «прямой линии» с главой МИДа

Политика

Общение министра иностранных дел с журналистами и согражданами в таком формате происходит впервые

В Узбекистане пройдет телетрансляция «прямой линии» с главой МИДа
Иллюстрация: Defense.gov
Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов

Ташкент, 4 июля 2017, 14:32 — REGNUM  Так называемый «прямой диалог» министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова состоится в международном пресс-клубе в Ташкенте 5 июля. Мероприятие будет транслироваться по национальному телевидению республики, сообщает МИД Узбекистана.

«Прямой диалог будет происходить на площадке Международного пресс-клуба с участием в формате видеоконференции руководителей всех загранучреждений Узбекистана и недавно открытых региональных представительств МИД», — говорится в сообщении.

На «прямой диалог» приглашаются авторы обращений, эксперты, а также представители отечественных и иностранных СМИ.

«При отборе вопросов приоритет будет отдаваться обращениям, в которых затрагиваются проблемы, волнующие и касающиеся большого числа наших сограждан, в том числе и «острые», — подчеркивает внешнеполитическое ведомство Узбекистана.

Поступающие в адрес МИД вопросы будут выводиться на телеэкраны «бегущей строкой».

Как передает корреспондент ИА REGNUM, общение главы МИД с журналистами и согражданами в таком формате происходит впервые.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, в Узбекистане разработана стратегия развития страны на 2017−2021, документ вынесен на общественное обсуждение. Стратегия включает в себя пять приоритетных направлений: модернизацию государственного управления, судебно-правовой системы, либерализацию экономики, реформы в социальном секторе и принципы внешней политики.

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