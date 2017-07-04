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Дата встречи Путина и Трампа на саммите G20 согласована – Ушаков

Политика

Это будет первая личная встреча Путина и 45-го президента США

Дата встречи Путина и Трампа на саммите G20 согласована – Ушаков
Два ферзя

Москва, 4 июля 2017, 14:16 — REGNUM  

Встреча российского и американского президентов на саммите G20 в Гамбурге (Германия) согласована на 7 июля, сообщил журналистам 4 июля Юрий Ушаков, помощник президента России Владимира Путина.

На вопрос о том, согласована ли встреча Путина с американским президентом Дональдом Трампом, Ушаков ответил утвердительно:

«Согласована, 7-го».

Напомним, 12-й саммит G20 состоится в Гамбурге 6—7 июля 2017 года. До сих пор было известно, что российский президент намерен встретиться с американским коллегой на полях саммита, но дата не называлась.

По словам Ушакова, на текущий момент полностью согласованы все будущие встречи Путина с президентами Франции, Южной Кореи, Турции, с японским премьер-министром и председателями Европейской комиссии. Запланированы встречи с премьер-министром Австралии, президентами ЮАР и Мексики.

Читайте подробнее: Ушаков рассказал о встречах Путина на саммите G20

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предстоящая встреча Путина и Трампа обсуждалась на встрече заместителя государственного секретаря США Томаса Шеннона и посла России в Соединенных Штатах Сергея Кисляка.

Читайте подробнее: В США обсудили встречу Трампа и Путина в Гамбурге

Читайте ранее в этом сюжете: G20: Все участники и гости саммита

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