Жертвами атаки коалиции в Сирии стали девять человек

Дамаск, , 14:11 — REGNUM В Сирии жертвами авиаудара коалиции во главе с США стали девять человек: они погибли в в провинции Хасаке, сообщает сирийское агентство SANA.

Атака самолетов коалиции произошла в селе Кашкаш Аз-Зиянат, расположенном в 15 км от города Шаддади. Бомбардировка была осуществлена под предлогом борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ранее 4 июля стало известно о прорыве «Сирийскими демократическими силами» обороны террористов в сирийской Ракке. Поддержку им оказывает коалиция во главе с США.

Это не первый случай гибели мирных жителей в Сирии в результате бомбардировок самолетами «антитеррористической» коалиции. Так, по данным сирийской стороны, в конце июня самолеты международной коалиции осуществили бомбардировку города Аль-Маядин и деревни Ат-Деблян.

Тогда в этих населенных пунктах погибли 90 мирных жителей, среди которых были женщины и дети. 9 июня, сообщает SANA, коалиция применила в пригороде Ракки снаряды с белым фосфором, погибли 17 человек.

Еще один случай гибели гражданских был зафиксирован в марте 2017 года, когда США признали ответственность за смерть свыше 200 мирных граждан от удара американской авиации. Люди погибли в иракском городе Мосул.

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