Станислав Стремидловский, , 14:02 — REGNUM

6 июля в Варшаве перед поляками выступит президент США Дональд Трамп, рассказывают Nowości (Торунь). Районные отделения правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) готовятся к этому событию, им предписано организовать выезд групп в столицу. Желающие нашлись, из Торуни в Варшаву отправятся три автобуса. «Встреча с президентом Соединенных Штатов является уникальным событием, в котором много поляков хотят принять участие, — говорит Михил Якубачек, член окружного правления PiS в Торуни. — Ведь Трамп и президент Польши Анджей Дуда появятся вместе». Что касается оппозиции, то ее мнения по поводу этого организованного отъезда в столицу расходятся. «Как депутат, я часто организую посещения Сейма и всегда желающих оказывается больше, чем мест. Поэтому, думаю, и сейчас стремящихся послушать выступление американского президента будет много», — отмечает депутат «Гражданской платформы» (PO) Томаш Ленц. Сомнения испытывает депутат РО Антоний Менжыдло. Он замечает: «В чествовании Трампа, как я слышал, должны участвовать варшавяне. Я не знал, что жители Торуни тоже. Понимаю, что вся Польша должна притвориться варшавянами. Наверное, это было условие организации визита, а местные политики выполняют задачи партийного руководства. Я помню с давних времен, как на 1 мая тоже надо было «спонтанно» идти на манифестацию». Издание подчеркивает, что министерство национальной обороны готовит пикник для людей, которые отделения PiS привезут на встречу с президентом США. Похоже, что правящая партия планирует завезти как можно больше людей. Речь идет о пропагандистском успехе: Трамп должен почувствовать себя в Польше, как у себя дома. Каждый парламентарий может пригласить на выступление американского лидера 50 человек. «Право и Справедливость» имеет более 300 депутатов и сенаторов, что дает в сумме 15 тысяч приглашенных.

Белосток вместе с другими городами будет препятствовать отчуждению мигрантов, передает Gazeta Współczesna (Белосток). Во время конференции «Города интеграции. Интеграция равно безопасность» в Гданьске двенадцати президентов, члены Союза польских метрополий (UMP) подписали декларацию о сотрудничестве в области миграции, внутренней и внешней, а также противодействии отчужденности иностранцев. Это затрагивает Белосток, Быдгощ, Гданьск, Катовице, Краков, Люблин, Лодзь, Познань, Жешув, Щецин, Варшаву и Вроцлав. Объявлено также о создании рабочей группы по вопросам миграции и интеграции, которая будет кооперироваться с Международной организацией по миграции и Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев. «Принятая декларация подтверждает волю к расширению нашего сотрудничества, обмену опытом и хорошей практикой в области миграции и интеграции. Благодаря ей на местном уровне можно будет последовательно и ответственно работать на интеграцию и противодействие отчуждению иностранцев», — сказал вице-президент Белостока Збигнев Никиторович. С критикой UMP выступил белостокский советник Дариуш Василевский. Он отметил, что президент Трусколаский, подписав декларацию о принятии беженцев, поставил под угрозу безопасность жителей Белостока и «вписался в самоубийственный, безумный поток разрушителей Европы», выступил в духе «крайне безответственной политики мультикультурализма», официально поддерживая прием мигрантов. Подписание декларации прокомментировал также депутат от Kukiz'15 Адам Андрушкевич: «Несколько президентов польских городов (в том числе и президент Белостока) заявили, что хотят принимать в наших городах исламских иммигрантов. При всем моем уважении, панове, но пригласить к себе вы можете максимум соседа на чай. Вы не имеете никаких прав, чтобы принимать исламских иммигрантов, такие полномочия мог бы предоставить вам только Сейм Польши. А я, как депутат, избранный и поддержанный тысячами поляков, заявляю публично — таких полномочий вам не предоставляли. Города и горожане не являются вашей собственностью. Вы не имеете права действовать таким образом, о каждой такой попытке следует сообщать правоохранительным органам. Я не советую вам даже пытаться приглашать исламских иммигрантов в Польшу без согласия поляков. А такого согласия вы не получите!»

Президент Щецина Петр Кшыстек призвал не «политизировать» тему беженцев, а подписанную членами Союза польских метрополий декларацию воспринимать в контексте диалога о «хороших практиках», которые местное самоуправление может реализовывать в отношении таких людей, передает Radio Szczecin (Щецин). Кшыстек заявил, что готов сотрудничать с правительством. Он напомнил, что недавно по просьбе властей Щецин принял две семьи, эвакуированные с Донбасса. «На мой взгляд, вот это проблема, которая на сегодня является актуальной», — сказал президент. Он не считает, что вопрос беженцев носит «политический характер», хотя декларацию подписал в присутствии президентов, которые говорили о готовности принимать иммигрантов с Ближнего Востока, например, Павла Адамовича из Гданьска. По мнению Кшыстека, жители Щецина, являются «открытыми и готовыми помогать», а спор о мигрантах в свою пользу затевают политические партии.

Неприятный инцидент произошел в Кракове на открытии выставки фотографа Омара Маркеса «Изображения невидимых», отмечает Dziennik Polski (Краков). Активисты националистической организации «Всепольская молодежь» (MW), трое мужчин и одна женщина, проникли в выставочный зал и на работы с беженцами наклеили фотографии с изображением террористических атак. По их словам, это было сделано в знак протеста против «однобокости выставки» и «слащавых попыток манипуляций в духе миграционной политики Евросоюза». Хотя активисты MW и пытались представить свою акцию как «хепенинг», полиция начала проверку. По словам представителя малопольской полиции Дариуша Лаха, националисты повредили одну фотографию и попортили штукатурку на стене. Виновные будут отвечать за порчу имущества.

Депутат Сейма Польши от PiS Бартоломей Ставярский выступил резко против решения Юлиана Крушиньского, мэра Намыслува, пригласить в город семью сирийских беженцев, информирует Nowa Trybuna Opolska (Ополе). Крушиньский отметил, что если бы каждая польская гмина приняла по одной семье мигрантов с Ближнего Востока, это не вызвало бы проблем. «Не думал, что доживу до того момента, когда мэр Намыслува захочет принимать в моей гмине исламских беженцев, — отреагировал Ставярский. — Заявляю жителям Намыслува, что буду выступать против этой инициативы и сделаю все возможное, чтобы предотвратить мошенничество с исламскими иммигрантами в нашей гмине». Депутат также призвал мэра не смешивать «учение Церкви» и «вопросы безопасности граждан Польши». Он напомнил Крушиньскому, что понятие ordo caritatis в учении Католической церкви означает, что «сначала нужно полюбить свою семью и свою страну, а только потом позаботиться о других общинах». Ставярский задается вопросом: «Неужели в нашей гмине нет нуждающихся семей?»

«У нас еще есть шанс показать себя христианами», — пишет на страницах Dziennik Zachodni (Катовицы и Верхняя Силезия) один из старейших польских епископов Тадеуш Перонек. Никогда не думал, говорит епископ, что после немецкой оккупации, 44 лет коммунистического правления, борьбы за демократическое правовое государство, в котором все граждане смогут строить повседневную жизнь в атмосфере взаимной доброжелательности, теперь вместе с миллионами поляков «я окажусь в ситуации тотального уничтожения того, чего удалось создать в течение нескольких лет по достижении Польшей свободы и независимости». Монсеньор напомнил историю вступления Польши в ЕС. Полякам тогда, среди прочего говорили, что Евросоюз является формой «нового порабощения», что «мы можем потерять свою национальную и религиозную идентичность». Это были мнения, не лишенные основания, так как конструкция Европейского союза вызывала законные опасения, которые касались, прежде всего, идеологического диктата, замены христианских принципов предложением свободы без ответственности. Несомненно, серьезная проблема, с которой Европа не смогла справиться до сегодняшнего дня. Нынешнее польское правительство декларирует поддержку христианства. Но какая это поддержка: реальная или тактическая? Если речь о защите христианских ценностей, такую политику стоит поддержать. Но если христианство является инструментом политическим ради завоевания большей популярности, не стоит оно того, чтобы поддерживать такую политику. Поляки стоят сегодня перед важным экзаменом. Любовь к Богу и ближнему является важнейшей заповедью. «Давайте поможем беженцам, насколько мы способны, сделаем это сердечно, а не по расчету, — заключает епископ Перонек. — Еще есть время, чтобы сделать усилие, которое подтвердит, что мы является христианами».

Местные власти должны до конца августа решить вопросы с переименованием улиц в рамках закона о деккомунизации, напоминает Kurier Lubelski (Люблин). Историки ответственного за идеологическую чистоту Института национальной памяти (IPN) провели в здании администрации Люблинского воеводства встречу с представителями муниципалитетов. Последним напомнили, что перед утверждением нового названия улиц вместо прежнего «крамольного» лучше было бы проконсультироваться с сотрудниками IPN. Времени осталось мало. Историки Института попросили муниципалов не откладывать все на последний момент, поскольку июль и август, подчеркнул и.о. директора люблинского филиала IPN Марчин Кшиштофик — это время отпусков. При этом сотрудники Института хотели бы получить от местного самоуправления список всех улиц, а не только тех, которые предлагаются к переименованию. Есть и недовольные. Доктор Марчин Сава привел пример с памятником в гмине Закшувек, где стоит памятник милиционерам, которые погибли в борьбе с представителями антикоммунистического подполья. И теперь о нем спорят практически на каждой сессии совета гмины. Несмотря на то, что с монумента убрали памятную таблицу, к нему ставят зажженные свечи. Войт Закшувека предложил, чтобы памятник оставили в покое. Но, по словам Савы, IPN должен установить факты и выяснить, кто именно погиб и от чьей руки.

А вот в Быдгощи декоммунизацию серьезно не воспринимают, констатирует Gazeta Pomorska (Быдгощ). Институт национальной памяти требует до 2 сентября переименовать несколько улиц — имени Теодора Дураша, Йозефа Повалиша, Болеслава Руминьского, а также Армии Людовой и Шестилетнего плана. Советы районов решили поинтересоваться у жителей, какие названия можно выбрать взамен. Даже создали специальный сайт в интернете, хотя и заранее предупредили, что голосование на нем не будет носить обязывающий характер для властей. В опросе приняло участие 1832 человека. 765 из них предложили прославить японскую мангу «Жемчуг дракона», рассказывающую о мальчике с обезьяньим хвостом Сон Гоку. На втором месте — «Лондонская улица», за нее отдали 634 голоса. А третье место заняла идея создать в Быдгощи парк Оби-Вана Кеноби, одного из героев «Звездных Войн» (629 голосов).

В книжных магазинах Люблина невозможно купить скандальную книгу Томаша Понтка «Мачеревич и его тайны», жалуется Dziennik Wschodni (Люблин). Расследование повествует о деятельности видного политика «Права и Справедливости», ныне — министра национальной обороны Антония Мачеревича. Автор книги заявляет о «связях» министра с российскими спецслужбами и Кремлем. В свою очередь, заместитель главы Минобороны Михал Дворчик сообщил, что «расследование» состоит исключительно из «лжи и клеветы». Одновременно он отметил, что его босс подал заявление в прокуратуру о «возможном совершении преступления». Тем временем в Люблине скандальную книжку купить невозможно, ее нет. «Обошел почти все книжные магазины в городе и ничего, — волнуется читатель, связавшийся с порталом. — Не знаю, может, книготорговцы боятся заказывать ее или какое-то давление идет, чтобы не пускать ее в продажу. Но ведь это очень важная книга, каждый из нас должен иметь возможность ознакомиться с ней». Проверяем. Действительно, расследования в магазинах нет. Почему так? В одной из крупных сетей говорят, что никакой политики, просто новых изданий сейчас не заказывали. В другой лавке заверяют об «огромном интересе» и говорят, что как только можно будет заказать издание, так и сделают. Несколько экземпляров появились в книжном магазине в центре Люблина и тут же разошлись как горячие пирожки. «Издатель, вероятно, не предвидел столь огромный интерес к книге и издал маленьким тиражом, — предполагает продавец. — Переиздание, безусловно, будет. Пойдет лучше, чем шел «Гарри Поттер».

В подкарпатском Красичине снова отменили украинский фольклорный праздник «Ночь на Ивана Купалу», пишут Nowiny (Жешув). В 2016 году после беспорядков во время греко-католической процессии перемышльское отделение Союза украинцев в Польше (ZUwP) отказалось от организации на реке Сан «Ночи на Ивана Купала». В этом году фестиваль планировали провести 2 июля на территории Замка в Красичине. Этого не случилось. Как говорят в отделении ZUwP, «неожиданно для нас в понедельник, 23 июня, председатель фонда управления Замком в Красичине предупредил, что отзывает разрешение о проведении мероприятия по причине «необходимости обеспечения адекватной физической защиты». Украинцы считают, что решение управления не выдерживает критики — ведь фестиваль должны были проводить на закрытой территории, где охрану относительно легко обеспечить. Но тем не менее можно сделать и вывод, что безопасность мероприятий, которые организует украинское меньшинство, в самом деле находится под угрозой.