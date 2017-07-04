ГД попросит Путина разрешить гражданам Киргизии работать по своим правам

Москва, , 13:49 — REGNUM Завтра, 5 июля, Госдума обсудит обращение к президенту РФ Владимиру Путину в связи с заменой национальных водительских удостоверений на российские, речь пойдет о водителях-гражданах Киргизии. Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 июля, об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ).

«Это в некотором смысле обращение, чтобы на граждан Киргизии распространялся тот же порядок, о котором мы недавно говорили в отношении граждан Белоруссии», — сказал Мельников.

Парламентарий напомнил, что в Белоруссии русский язык является государственным языком.

Киргизия является единственным государством на постсоветском пространстве, где русский язык имеет статус официального языка. «Когда речь идет об отмене (национальных) водительских удостоверений, главная проблема — это плохое знание водителями, которые приезжают из других государств, плохое знание русского языка. Что касается Киргизской Республики эта тема звучит по-другому», — отметил парламентарий.

В России с 1 июня 2017 года установлен запрет на управление транспортными средствами на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, непосредственно связанной с управлением транспортными средствами.

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