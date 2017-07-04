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Финляндия превращает Прибалтику в мусорную свалку

Политика

Эстония стала местом свалки для отходов из Финляндии

Финляндия превращает Прибалтику в мусорную свалку
mermyhh
Свалка

Таллин, 4 июля 2017, 13:44 — REGNUM  Одно финское предприятие подозревается в незаконном вывозе в Эстонию 180 тонн отходов, большая часть которых была выброшена на природе, сообщает финский новостной портал Yle.

Центральная криминальная полиция Финляндии заявила, что такой случай установлен впервые. Сообщается, что отходы в Эстонию были привезены из столичного региона через Финский залив.

По данным Yle, в феврале 2017 года из-за незаконной деятельности уже был привлечен к ответственности один владелец земли в Эстонии, который был признан виновным в контрабанде. Судебный процесс в отношении финского предприятия еще не начался.

Зимой эту историю рассказал один эстонский телеканал. По его данным, один эстонец, связанный с незаконной перевозкой отходов, ранее привлекался к ответственности в связи с налоговыми махинациями. Издание Postimees тогда сообщало, что привезенные из Финляндии отходы были выброшены в нескольких местах. Например, часть — в лесах.

По данным агентства BNS, 10 ноября 2015 года было начато расследование, в ходе которого было установлено, что отходы перевозились 45 раз, и что в Эстонию было привезено примерно 184 тонны отходов. Большую часть выброшенных отходов найти не удалось.

Экологи не раз обращали внимание на проблему незаконных отходов, которые привозятся в страны Прибалтики из стран Скандинавии. Они утверждали, что эти отходы нередко отказываются на незаконных свалках или на природе. В этом месяце в Латвии возник пожар на незаконной свалке, находящейся недалеко от Юрмалы, где, по данным некоторых источников, хранились незаконно привезенные из Скандинавии пластиковые отходы.

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