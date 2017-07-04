ООН: В Южном Судане похитили восемь сотрудников лагерей для беженцев

Джуба, , 13:33 — REGNUM

Восемь человек, в том числе иностранных граждан, были захвачены в плен неизвестными рядом со столицей Южного Судана, заявили 4 июля в ООН, сообщает Associated Press.

По словам представителей миссии ООН в Южном Судане, сотрудники частной компании, работающие совместно с одной из неправительственных организаций, были захвачены 30 июня во время бурения водяных скважен.

Все похищенные, среди которых были и иностранцы, были освобождены уже 2 июля. Освобождения пленных удалось добиться с помощью переговоров, проведенных силами безопасности страны.

Напомним, гражданская война в Южном Судане продолжается с 2013 года, с момента ее начала более 3 млн человек были вынуждены покинуть свои дома.

Более того, в ряде регионов страны наблюдается острая гуманитарная ситуация.

В лагерях ООН, созданных для защиты мирного населения от насилия, вызвано противостоянием сторонников президента Сальвы Киира и оппозиционного вице-президента Рика Мачара, прибежище нашли более 200 тыс. человек.