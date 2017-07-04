МИД Польши: Конфликт Украины с РФ Евросоюз не выиграет

Варшава, , 13:30 — REGNUM Глава МИД Польши Витольд Ващиковский в интервью газете wSieci заявил, что в Варшаве не видят «большой воли» руководства Украины в решении насущных проблем страны.

По его мнению, на отсутствие этой воли накладывается «наивная вера украинцев» в то, что конфликт с Россией за них выиграют Германия, Франция и в целом Евросоюз.

Также он вновь повторил позицию Варшавы о том, что если на Украине продолжится восхваление нациста Степана Бандеры, то Польша может наложить вето на вступление страны в Евросоюз.

По его словам, послание киевским властям «очень четкое»: «с Бандерой в Европу не войдете». И Польша советует Украине решить эти вопросы до того, как «Киев будет стоять у ворот Европы с просьбой о членстве».

Сегодня, когда Украина прославляет карателей, Польша занимает достаточно жесткую позицию по этому вопросу, требуя признания геноцида поляков в 1943—1944 года в Волынской резне.

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