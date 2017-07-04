МИД ФРГ: Конфликт в Персидском заливе полезен

Берлин, , 13:28 — REGNUM Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил 4 июля, что дипломатический скандал вокруг Катара может быть полезен региону, сообщает Reuters.

Данное испытание может помочь странам Персидского залива активизировать усилия по борьбе с финансированием терроризма.

Министр иностранных дел Германии находится с государственным визитом в регионе. Во второй его день он посетил ОАЭ, где провел переговоры со своим коллегой шейхом Абдаллой бен Заед Аль Нахайяном.

Главы внешнеполитических ведомств сошлись во мнении, что финансирование терроризма должно прекратиться.

Габриэль также добавил, что существует множество путей преодоления кризиса, возникшего на Ближнем Востоке.

Напомним, ряд стран Ближнего Востока разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив его в финансировании терроризма. Прежние контакты могут быть восстановлены, если Доха выполнит ряд требований, в числе которых закрытие военной базы Турции на своей территории, понижение дипломатических отношений с Ираном, а также прекращение вещания канала «Аль-Джазира».

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