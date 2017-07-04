Спецслужбы Германии не нашли доказательств вмешательства РФ в выборы

Берлин, , 13:25 — REGNUM У спецслужб Германии нет надежных доказательств «вмешательства» России в выборы. Об этом, как передает РИА «Новости», сообщил глава Федерального ведомства по защите конституции (контрразведки) Германии Ганс-Георг Маасен.

По его словам, нет указаний на то, что Россия якобы планирует в сентябре поддержать определенного кандидата на парламентских выборах в Германии.

При этом Маасен добавил, что у спецслужб страны нет надежных доказательств того, что Россия якобы стоит за «недавними кибератаками».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы в бундестаг состоятся 24 сентября 2017 года. Все крупнейшие политические партии уже приняли свою предвыборную программу.

Главными оппонентами на выборах являются партия Христианско-демократический союз (ХДС) во главе с нынешним канцлером Ангелой Меркель и СДПГ (Социально-демократический союз) во главе с Мартином Шульцем.

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