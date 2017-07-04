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 Экс-президент Румынии Бэсеску вошел в политику Молдавии «через форточку»

Политика

Румыноунионисты мешают президенту Молдавии Додону присоединять Приднестровье

Кишинёв, 4 июля 2017, 13:25 — REGNUM  Бывший президент Румынии Траян Бэсеску вошел в молдавскую политику «через форточку», а не триумфально, как планировал. Об этом заявил президент Молдавии Игорь Додон, комментируя решение «Партии национального единства» Анатолия Шалару избрать Бэсеску своим почетным председателем, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Додона, Бэсеску — «один из самых смешных и радикальных последователей идеи унионизма», который решил заняться политикой в Молдавии, чтобы избежать уголовной ответственности в Румынии, где у него серьезные проблемы из-за злоупотребления властью и коррупции.

Додон добавил, что намерен продолжать бороться с румыноунионизмом, поскольку эта идея мешает Молдавии присоединить Приднестровье. «Одна из целей унионистов — не позволить Молдавии восстановить свою целостность. Потому что целостную Молдавию Румыния не сможет аннексировать, а войска НАТО не дойдут до Днестра», — отметил молдавский президент.

Бывший президент Румынии Траян Бэсеску, напомним, стал почетным председателем румыноунионистской «Партии национального единства», созданной бывшим министром обороны Молдавии Анатолием Шалару. Сам Шалару заявил, что место лидера партии останется свободным до тех пор, пока Траяну Бэсеску не вернут молдавское гражданство.

Прежний президент Молдавии Николай Тимофти предоставил Бэсеску молдавское гражданство, однако Игорь Додон, заняв пост президента, подписал указ об отзыве гражданства у бывшего румынского лидера. Бэсеску обжаловал это решение в суде и выиграл в первой инстанции, однако Апелляционная палата признала решение Додона законным. Бэсеску обжаловал это решение в Высшей судебной палате Молдавии.

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