Лидеры России и Китая выступили против размещения THAAD в Корее

Москва, , 13:19 — REGNUM Президент России Владимир Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которых стороны обменялись мнениями по ряду международных и региональных вопросов. Политики обсудили перспективы развития двусторонних отношений, а также проблему денуклеаризации Корейского полуострова и проблему размещения американских комплексов ПРО THAAD в Южной Корее.

Оба лидера согласились с тем, что конфликт на Корейском полуострове необходимо разрешить исключительно мирным путем, а размещение THAAD следует приостановить, так как оно ведет к эскалации конфликта и угрожает национальной безопасности сразу нескольких государств, в том числе России и Китая, пишет «Синьхуа».

"Россия и Китай являются всеобъемлющими партнерами, которые постоянно координируют свои действия в целях защиты национальных интересов наших стран», — заявил председатель КНР.

Политики подчеркнули, что Китай и Россия выступают решительно против размещения THAAD в Южной Корее, так как этот шаг приведет к изменению стратегического баланса сил в регионе.

Председатель КНР Си Цзиньпин посетил Россию по приглашению своего российского коллеги Владимира Путина. Из Москвы китайский лидер направится в Германию, где Си Цзиньпин примет участие в предстоящем саммите G20.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, состоявшийся визит является уже шестым в Россию с момента вступления Си Цзиньпина в должность председателя КНР в 2013 году, а также третьей встречей между ним и Путиным за 2017 год, с которым в общей сложности Си встречался 22 раза.

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