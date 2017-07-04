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Российские военные проинспектируют объект Вооружёных сил Испании

Политика

Инспекция будет проведена во исполнение Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности

Москва, 4 июля 2017, 02:56 — REGNUM  Группа российских инспекторов 4 июля проведёт оценку военного объекта Вооружённых сил Испании. Об этом сообщили ИА REGNUM в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Как уточняется, инспекция будет проведена в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.

По словам начальника российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова, во время визита, который будет проходить в течение одного дня, российские специалисты проверят военный объект в месте его обычного расположения в мирное время.

Кроме этого, программой предусмотрено проведение брифинга для российских инспекторов, на котором будет представлена информация от командования военного объекта относительно личного состава, а также основных систем вооружения и техники.

«Такие посещения по оценке осуществляются с целью проверки информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники», — пояснил Рыжков.

Напомним, по условиям Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, который был принят на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в сфере безопасности 30 ноября 2011 года, страны-участницы ежегодно обмениваются информацией об основных системах вооружения и техники, о военных силах и планах в сфере военного бюджета и обороны.

Кроме этого, страны, подписавшие документ, информируют друг друга по сети связи ОБСЕ об определённых видах военной деятельности, а затем приглашают наблюдателей для инспекции конкретных районов и воинских формирований для оценки того, корректные ли данные были предоставлены о них ранее.

Таким образом, главной целью соглашения является повышение стабильности и снижение риска возникновения новых военных конфликтов в регионе ОБСЕ.

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