В «Единой России» обсудят «качество государства»

Москва, , 02:05 — REGNUM

В работе Комиссии примут участие заместители председателя Комиссии: председатель Высшего совета «Единой России» Борис Грызлов и секретарь Генсовета партии Сергей Неверов, а также депутаты Государственной Думы, представители Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Министерства финансов РФ, Министерства экономического развития РФ, Министерства юстиции РФ, Министерства внутренних дел РФ и экспертное сообщество.

На предстоящем заседании Комиссии будет обсуждаться раздел «Качество государства: эффективность власти и народный контроль».

В частности, речь пойдет о доступности и качестве государственных услуг, противодействии коррупции и защите общественных интересов, а также о развитии предпринимательства и прозрачности государственных закупок.

Как отметил секретарь Генсовета «Единой России» Сергей Неверов, «Единая Россия» уделяет пристальное внимание выполнению своих предвыборных обещаний и реализации своей программы.

«Работа ведется постоянно, помимо привлечения экспертного сообщества, это позволяет нам получать независимую экспертную оценку, самое главное — мы находимся в постоянной коммуникации с нашими гражданами. Работа приемных Председателя Партии, партийные форумы, а главное — личные встречи и общение являются самым действенным механизмом обратной связи, который позволяет вносить необходимые актуальные изменения, и который дает возможность понять как-то, или иное решение реализуется в регионах», — отметил Сергей Неверов.

Он также подчеркнул, что только «Единая Россия» формирует свою программу путем открытого обсуждения с избирателями в ходе проведения предварительного голосования, по итогам которого формируется список кандидатов партии. Такой подход повышает эффективность работы тех, кому люди доверяют представлять их интересы, и является инструментом прямой демократии, отметил секретарь Генсовета.

«Именно люди определяют, кого партия должна выдвинуть в качестве кандидатов на выборах, и какую Программу предстоит реализовывать. При этом только «Единая Россия» ввела обязательное требование для кандидатов: отсутствие какой-либо судимости», — подчеркнул Сергей Неверов.

По словам вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, в разделе «Качество государства: эффективность власти и народный контроль» были поставлены следующие задачи: рост политической конкуренции и возможности прямой демократии, развитие комфортной доступности и новое качество государственных услуг, противодействие коррупции, повышение открытости в работе судов, повышение эффективности и прозрачности госзакупок и другие.

«На XVI Съезде партии «Единая Россия» мы уже проводили первую «сверку часов», подтвердив исполнение ряда обязательств и заявив о сроках принятия дальнейших решений. Сейчас мы на уровне председателя партии будем вместе с экспертами обсуждать именно качественное содержание исполнения программных обязательств по теме, которая напрямую влияет на эффективность государственного управления и от которой зависит доверие граждан России. Результаты работы, достигнутые менее чем за год, очень убедительны. В развитие мы готовы предложить новые идеи и решения», — сообщила Ирина Яровая, добавив, что ни в одной из других партий формат такой работы открыто не применяется.

Ранее председатель партии Дмитрий Медведев высказался в поддержку реорганизации Комиссии по подготовке программного документа в Комиссию по контролю за реализацией предвыборной программы «Единой России».

Первое заседание прошло 10 мая и было посвящено вопросам реализации социального блока Программы.