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Приднестровье: Сдаст ли Россия 220 тысяч своих граждан Додону?

Политика

По словам Додона, Приднестровье — “молдавская земля”, а те, кто так не считает — “предатели”

Приднестровье: Сдаст ли Россия 220 тысяч своих граждан Додону?
Дмитрий Синица © ИА REGNUM
Общественный транспорт на улицах Тирасполя

Кишинёв, 4 июля 2017, 01:54 — REGNUM  «Приднестровье было, есть и будет молдавской землей», — заявил президент Молдавии Игорь Додон, комментируя слова президента Приднестровья Вадима Красносельского о том, что «в Москве Додону никто Приднестровье сдавать не собирается».

«Мы должны реинтегрировать страну и сделаем это. Я уверен, что реинтеграция страны произойдет в ближайшие годы, независимо от того, что говорят некоторые лидеры некоторых регионов Республики Молдова», — приводит слова Додона подконтрольное молдавским социалистам издание «Блокнот-Молдова».

Тех, кто в Молдавии призывает признать ПМР, Додон назвал «предателями». Что касается позиции Москвы, то по словам молдавского руководителя, Россия всегда признавала Приднестровье частью Молдавии «Я думаю, что этим вопросом спекулируют некоторые политические круги на левом берегу Днестра. Но я твердо уверен, что большинство жителей левого берега Днестра хотят реинтеграции страны, и это произойдет», — добавил Додон.

Вадим Красносельский сказал в эфире Первого Приднестровского телеканала в конце минувшей недели, что «несмотря на то, что Игорь Додон позиционирует себя как пророссийский политик, в Москве ему никто Приднестровье сдавать не собирается». Он отметил, что в Приднестровье живет 220 тыс. граждан России и сотни тысяч соотечественников. «Я как президент Приднестровья представляю этих граждан. Как можно граждан России сдать?» — сказал Красносельский.

Он добавил, что самым разумным для Кишинева решением было бы признать Приднестровье, но Додон «не может этого сделать, не может на это решиться». «Убежден, что многие молдавские политики понимают, как нужно решить этот вопрос бескровно, абсолютно политическим путем. И они готовы, по большому счету, где-то там, внутри себя, к признанию Приднестровья. Но, учитывая электоральные циклы, которые в Молдове не прекращаются, морально они к этому, конечно, не готовы», — добавил Красносельский.

ИА REGNUM напоминает, что за исключением советского периода 1940−1941 и 1944−1990 гг., когда путем присоединения Бессарабии к Приднестровью была сформирована Молдавская ССР, Приднестровье никогда не входило в состав Молдавии. На приднестровском референдуме 17 сентября 2006 года более 98% проголосовали против объединения с Молдавией и за курс на независимость и свободное присоединение к России.

Читайте ранее в этом сюжете: Додон: «У ПМР два варианта — объединяться с Молдавией или с Украиной»

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