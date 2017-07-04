Молдавия: Плахотнюк бойкотирует посольство США, угрожая разворотом к России

Кишинёв, , 01:32 — REGNUM Все высшее руководство Молдавии и представители правящей Демпартии бойкотировали прием в посольстве США по случаю Дня независимости. Как передает корреспондент ИА REGNUM, самым высокопоставленным молдавским чиновником на приеме стал вице-премьер по «реинтеграции» Георгий Бэлан, а парламентские большинство представлял единственный депутат, бывший либерал-демократ Владимир Хотиняну.

Как отметил на своей странице в Facebook бывший замминистра иностранных дел Молдавии Андрей Попов, отсутствие чиновников и политиков правящей партии было столь заметным, особенно по сравнению с предыдущими годами, что речь явно идет о хорошо рассчитанной, скоординированной акции с целью передать сигнал хозяевам мероприятия — американцам.

«Какого рода сигнал? Только ли недовольство в связи с ужесточением позиции американцев в отношении изменении избирательной системы? Или это еще и предупреждение, мол, если и вы вслед за европейцами обусловите свою поддержку соблюдением рекомендаций Венецианской комиссии [не менять систему выборов], учтите, что мы можем танцевать и с другими, кто не столь капризен?» — отметил Попов.

Он также предположил, что это может быть реакцией на тот факт, что в ходе недавнего визита в Кишинев представитель Госдепа США Бриджет Бринк не встретилась с лидером Демпартии и фактическим руководителем страны Владимиром Плахотнюком.

Напомним, демократы во главе с Владимиром Плахотнюком и социалисты во главе с Игорем Додоном совместно инициировали переход к смешанной системе выборов, которая выгодна Демпартии и, по мнению экспертов, позволит им сохранить власть и после парламентских выборов 2018 года.

Молдавская оппозиция выступила категорически против избирательной реформы Плахотнюка — Додона, а Венецианская комиссия рекомендовала не менять систему выборов в нынешней политической ситуации в стране. Заранее предполагая отрицательную позицию Венецианской комиссии на их проект Додон и Плахотнюк ранее заявили, что изменение избирательной системы — суверенное право страны, но пообещали учесть другие рекомендации Венецианской комиссии.

Читайте ранее в этом сюжете: Молдавия и США возобновляют стратегический диалог