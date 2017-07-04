Замгоссекретаря США обсудил с Кисляком подготовку встречи Путина и Трампа

Вашингтон, , 01:21 — REGNUM Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Томас Шеннон и посол России в Вашингтоне Сергей Кисляк на переговорах 3 июня обсудили готовящуюся встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как отмечается, на встрече стороны «продолжили обсуждение тем, затронутых в последних беседах госсекретаря Рекса Тиллерсона и главы МИД России Сергея Лаврова, а также обсудили предстоящую встречу между президентами Трампом и Путиным».

«Замгоссекретаря и посол обсудили проведение новой встречи между Томасом Шенноном и замглавы МИД России Сергеем Рябковым, а также продолжающиеся усилия по разрешению вопросов двусторонних отношений, представляющих взаимную обеспокоенность», — говорится в сообщении.

Напомним, встреча Владимира Путина и Дональда Трампа должна состояться на полях саммита G20, который будет проходить 7−8 июля в немецком Гамбурге.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что президент США, в частности, намерен обсудить со своим российским коллегой ситуацию на Украине и конфликт в Сирии.

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