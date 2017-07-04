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Молдавия не выдаст Приднестровью беглого экс-президента Шевчука

Политика

С молдавскими властями у Шевчука проблем нет

Молдавия не выдаст Приднестровью беглого экс-президента Шевчука
Иллюстрация: Gospmr.ru
Евгений Шевчук

Кишинёв, 4 июля 2017, 01:00 — REGNUM  Власти Молдавии не намерены выдавать Приднестровью экс-президента ПМР Евгения Шевчука, которого в Тирасполе обвиняют в хищении государственных средств в особо крупных размерах. Как сообщил кишиневскому изданию Deschide вице-премьер Молдавии по «реинтеграции» Георгий Бэлан, это связано с тем, что между Молдавией и Приднестровьем нет соглашения об экстрадиции. «Если у Евгения Шевчука нет проблем с органами правопорядка правобережья, он может сколько угодно находиться на территории Молдовы», — заявил Бэлан.

В свою очередь генеральный прокурор Молдавии Эдуард Харунжен заявил, что для экстрадиции необходимы два субъекта международного права. «В нашем случае я не вижу второго субъекта, с которым мы могли бы налаживать сотрудничество в области международного права. Нам не с кем заключать договор об экстрадиции», — сказал он.

Сам Евгений Шевчук тем временем рассказал в Facebook, что покинул Приднестровье на такси, а не на лодке, как ранее сообщали приднестровские и молдавские СМИ. Открытие против него уголовных дел и снятие неприкосновенности Шевчук назвал «сведением счетов и борьбой с политическими оппонентами» по заказу главы холдинга «Шериф» Виктора Гушана. Он также сообщил, что в его квартире, доме в приднестровских Строенцах и доме родителей накануне прошли обыски.

Как сообщало ИА REGNUM, Верховный совет (ВС) Приднестровья 28 июня снял неприкосновенность с бывшего президента Приднестровья Шевчука в связи с возбужденными против него уголовными делами о хищении государственных средств в особо крупных размерах.

В общей сложности Шевчук стал фигурантом пяти уголовных дел. Как отметил спикер парламента Александр Щерба, Шевчук «создал систему, которая коррумпированно работала на вывод денежных средств из бюджета и для личного обогащения». Экс-президента подозревают в превышении служебных полномочий, контрабанде товаров через государственную границу, взяточничестве, присвоении народных средств, в том числе через Стабилизационный фонд и других преступлениях.

В ночь перед голосованием о снятии неприкосновенности Шевчук незаконно покинул территорию ПМР, убыв в Молдавию.

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-президенту Приднестровья предъявлены обвинения по пяти уголовным делам

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