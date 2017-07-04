Президент Бразилии всё же поедет на саммит G20

Бразилиа, , 00:53 — REGNUM Президент Бразилии Мишел Темер решил принять участие в саммите G20, который должен пройти 7−8 июля в Гамбурге, сообщили в пресс-службе главы государства.

«Подтверждаем, что президент поедет на саммит G20», — приводит слова представителя пресс-службы телеканал RT.

Как передавало ИА REGNUM, 29 июня стало известно, что Мишел Темер решил отменить свою поездку на саммит. Официально причины данного решения не назывались, однако СМИ связали это с осложнившимся положением президента из-за выдвинутых против него обвинений в коррупции.

Напомним, Мишел Темер стал первым действующим президентом в истории Бразилии, обвинённым прокуратурой в уголовном преступлении.

Дело против главы государства основано на показаниях руководителей крупнейшей в Бразилии компании по производству и заготовке мяса JBS, которые обвинили Мишела Темера в получении незаконных вознаграждений с 2010 года и предоставили запись, где президент молча выслушивает или соглашается на возможные преступления коррупционной направленности.

Президент отвергает все обвинения в его адрес и заявляет о намерении доказать свою невиновность в суде.

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