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Китай и Палестина обсудили перспективы сотрудничества между институтами

Политика

Палестинский премьер-министр Рами Хамдалла выразил одобрение китайской политической и экономической поддержки Палестины

Китай и Палестина обсудили перспективы сотрудничества между институтами
Minister-president Rutte
Рами Хамдалла

Рамалла , 4 июля 2017, 00:52 — REGNUM  Премьер-министр Палестины Рами Хамдалла встретился с исполнительным вице-президентом Китайской академии управления в Рамалле, где стороны обсудили возможное сотрудничество между институтами Палестины и Китая, передает 3 июля агентство «Синьхуа».

В мероприятии также приняли участие глава Генеральной кадровой комиссии Палестины Муса Абу Зейд и глава Кабинета Китайской Народной Республики по делам Палестины Чэнь Синжчжун.

Встреча была направлена на обсуждение различных аспектов и перспектив сотрудничества. В частности, речь шла о вопросах сферы общественного управления.

Согласно заявлению, переданному журналистам по электронной почте, Хамдалла поведал гостям о результатах политического развития Палестины. Он озвучил одобрение «продолжительной политической и материальной поддержки Китаем Палестины», подчеркивая прочность двусторонних отношений.

Напомним, что Китай поддерживает идею создания независимого государства Палестина в пределах границ 1967 года, о чем неоднократно было заявлено с высоких трибун, включая главу МИД КНР Ван И. Кроме того, Китай периодически оказывает экономическую помощь Палестине.

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