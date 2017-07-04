Китай и Палестина обсудили перспективы сотрудничества между институтами

Рамалла , , 00:52 — REGNUM Премьер-министр Палестины Рами Хамдалла встретился с исполнительным вице-президентом Китайской академии управления в Рамалле, где стороны обсудили возможное сотрудничество между институтами Палестины и Китая, передает 3 июля агентство «Синьхуа».

В мероприятии также приняли участие глава Генеральной кадровой комиссии Палестиныи глава Кабинета Китайской Народной Республики по делам Палестины

Встреча была направлена на обсуждение различных аспектов и перспектив сотрудничества. В частности, речь шла о вопросах сферы общественного управления.

Согласно заявлению, переданному журналистам по электронной почте, Хамдалла поведал гостям о результатах политического развития Палестины. Он озвучил одобрение «продолжительной политической и материальной поддержки Китаем Палестины», подчеркивая прочность двусторонних отношений.

Напомним, что Китай поддерживает идею создания независимого государства Палестина в пределах границ 1967 года, о чем неоднократно было заявлено с высоких трибун, включая главу МИД КНР Ван И. Кроме того, Китай периодически оказывает экономическую помощь Палестине.