МИД РФ назвал «химическим шоу» заявления о применении Дамаском химоружия

Москва, , 00:35 — REGNUM Информационно-пропагандистская кампания против властей Сирии набирает обороты, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

На своей странице в Facebook представитель МИД прокомментировала заявление Свободной сирийской армии о якобы имевшем место случае применении химического оружия правительственными силами в Восточной Гуте.

«Химическое шоу» набирает обороты. Ещё одно свидетельство того, что информационная кампания против Дамаска стартовала, — сообщение о «применении отравляющего газа в Восточной Гуте». Клочок бумажки, оформленный по всем канонам работы западных пресс-служб», фиксирует начало «химической атаки» и её осуждает», — написала Захарова.

Она также обратила внимание на «безукоризненный английский язык», отметив, что «именно таким языком написаны резолюции Совета безопасности и другие международные документы».

«Это не разговорный английский, не бытовой и не литературный. Это язык международно-правового общения. Именно эти фразы потом будут предлагаться западными коллегами для работы, например, над заявлением председателя Совбеза с осуждением «химических атак режима против мирных граждан». Но и это только прелюдия», — подчеркнула Захарова.

Напомним, 2 июля в МИД России заявили, что в западных СМИ началась информационно-пропагандистская кампания по обвинению властей Сирии в применении химического оружия.

Ранее власти США заявляли о готовящейся правительством Сирии «новой химатаке» и пригрозили ответными мерами в случае, если таковая произойдёт. В Москве на заявления Вашингтона отреагировали отрицательно, подчеркнув, что у террористов теперь появилась возможность воспользоваться «вброшенной» информацией для организации очередного обвинения в адрес Дамаска.

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