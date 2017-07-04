«Ключ от польских решений нужно искать в Германии и США»

Москва, , 23:07 — REGNUM Снос советских памятников в Польше — жест для президента США Дональда Трампа, полагает президент Центра стратегических коммуникаций, политолог Дмитрий Абзалов. Об этом он заявил 3 июля в эфире программы «Первая студия» на Первом канале, где обсуждался принятый Сеймом Польши закон о допустимости уничтожения мемориалов красноармейцам.

«Это началось перед визитом Трампа. Это попытка сейчас воспользоваться политической конъюнктурой: ситуацией с Украиной, сложностями на внешнем контуре, для того, чтобы решить конкретные вопросы, которые раньше бы вам делать не дали. Ещё пять лет назад, если бы вы попробовали сделать это, первой бы Германия сказала: «Как же так? Что вы делаете?», — сказал политолог, обращаясь к польским оппонентам.

Абзалов напомнил, что инициативы по сносу советских военных памятников появлялись в Польше с 2002 года, но Германия всегда выступала против, и задался вопросом, почему раньше это было «не совсем политкорректно и исторически несправедливо», а сейчас Польша решилась на такой шаг и это ей кажется нормальным?

«Решение Польши по поводу памятников больше всего нацелено на американский контур, на контур Германии, от которой зависит до 30−40% экономики Польши. Ключ от польских решений в культурологической сфере находится в Германии и США. Если «сверху» поступит отмашка (как это было с Украиной), «все, ребята, завязывайте с этим», всё сразу закончится, у этих памятников найдётся культурологическая ценность», заявил Абзалов.

Немецкий журналист и писатель Маттиас Уль, также участвовавший в программе, отметил, что «Польша хочет бороться против сталинизма методами сталинизма».

«Таким способом нельзя выкинуть историю в мусор, потому что история всё равно остаётся в памяти людей. Снос памятников Польше не поможет. Это ложный путь», — подчеркнул Уль.

Напомним, польский сенат 29 июня одобрил законопроект, принятый 22 июня Сеймом Польши, предусматривающий уничтожение советских военных памятников как «пропагандирующих тоталитарный строй».