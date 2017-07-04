Вторник, 4 Июля 2017 года
03:00:27 МСК

«Ключ от польских решений нужно искать в Германии и США»

Политика

Закон о сносе памятников в Польше — попытка выслужиться перед США

«Ключ от польских решений нужно искать в Германии и США»
Франсуа Верхейден. Слуга с подносом. 1852

Москва, 3 июля 2017, 23:07 — REGNUM  Снос советских памятников в Польше — жест для президента США Дональда Трампа, полагает президент Центра стратегических коммуникаций, политолог Дмитрий Абзалов. Об этом он заявил 3 июля в эфире программы «Первая студия» на Первом канале, где обсуждался принятый Сеймом Польши закон о допустимости уничтожения мемориалов красноармейцам.

«Это началось перед визитом Трампа. Это попытка сейчас воспользоваться политической конъюнктурой: ситуацией с Украиной, сложностями на внешнем контуре, для того, чтобы решить конкретные вопросы, которые раньше бы вам делать не дали. Ещё пять лет назад, если бы вы попробовали сделать это, первой бы Германия сказала: «Как же так? Что вы делаете?», — сказал политолог, обращаясь к польским оппонентам.

Абзалов напомнил, что инициативы по сносу советских военных памятников появлялись в Польше с 2002 года, но Германия всегда выступала против, и задался вопросом, почему раньше это было «не совсем политкорректно и исторически несправедливо», а сейчас Польша решилась на такой шаг и это ей кажется нормальным?

«Решение Польши по поводу памятников больше всего нацелено на американский контур, на контур Германии, от которой зависит до 30−40% экономики Польши. Ключ от польских решений в культурологической сфере находится в Германии и США. Если «сверху» поступит отмашка (как это было с Украиной), «все, ребята, завязывайте с этим», всё сразу закончится, у этих памятников найдётся культурологическая ценность», заявил Абзалов.

Немецкий журналист и писатель Маттиас Уль, также участвовавший в программе, отметил, что «Польша хочет бороться против сталинизма методами сталинизма».

«Таким способом нельзя выкинуть историю в мусор, потому что история всё равно остаётся в памяти людей. Снос памятников Польше не поможет. Это ложный путь», — подчеркнул Уль.

Напомним, польский сенат 29 июня одобрил законопроект, принятый 22 июня Сеймом Польши, предусматривающий уничтожение советских военных памятников как «пропагандирующих тоталитарный строй».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Судьба советских военных памятников в Польше
Главное сегодня
NB!
04.07.17
Украинский авторынок бьет рекорды и идет на принцип
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
04.07.17
Как видели судьбу «низших рас» в своих мечтах гитлеровские союзники
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
04.07.17
Историческая устремленность религиозных сионистов
Тель-АвивИзраиль Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
04.07.17
Приднестровье: Сдаст ли Россия 220 тысяч своих граждан Додону?
КишинёвМолдавия Приднестровское урегулирование Политика
NB!
04.07.17
Ситуация во внутриполитическом пространстве Грузии остается напряженной
ТбилисиГрузия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
04.07.17
Молдавия: Плахотнюк бойкотирует посольство США, угрожая разворотом к России
КишинёвМолдавия Политический кризис в Молдавии Политика
NB!
04.07.17
Итальянское СМИ: «Путин, захвати нас!»
РимИталия Проблема с беженцами в ЕС и Австралии Политика
NB!
03.07.17
ОБСЕ: «Ставившим подписи под минскими соглашениями не хватило мужества»
БерлинГермания Минские соглашения — 2 Политика
NB!
03.07.17
Борис Соколов, Антонина ГусеваМесторождения нефти и газа не клады, а неиссякаемые источники
МоскваРоссия Научная революция в понимании образования углеводородов и реорганизация нефтегазовой отрасли Экономика
NB!
03.07.17
“Антимусульманская агрессия – главный козырь правых в Европе»
МадридИспания Усиление правых в Европе Политика
NB!
03.07.17
Александр ШпунтКризис экономики террора. Террор уходит на Восток
ДамаскСирия Террористические атаки исламистских экстремистов Политика
NB!
03.07.17
«Украина не вступит в НАТО, пока не вернет Донбасс и Крым»
КиевУкраина Вступление Украины и Грузии в НАТО Политика
NB!
03.07.17
Юрий БаранчикВышиванка – символ одного народа
МинскБелоруссия Белорусская "многовекторность" Общество
NB!
03.07.17
Медведев подписал постановление, запрещающее оставлять детей одних в авто
МоскваРоссия Правительство России Политика
NB!
03.07.17
Сергей ГуркинУкраинская русофобия: ненависть к себе и собственным корням
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.07.17
«Еврокомиссия отодвигает Германию от «Nord Stream – 2» ради Украины»
БерлинГермания Северо-Европейский газопровод (Nord Stream) Политика
NB!
03.07.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 3 июля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
03.07.17
Судьбу московских пятиэтажек решит Конституционный суд
Санкт-ПетербургРоссия Расселение и снос пятиэтажек в Москве Политика
NB!
03.07.17
Валентина Самойлова«Русские военные научились выживать в Арктике»
Санкт-ПетербургРоссия Борьба за Арктику Политика
NB!
03.07.17
Природные катаклизмы в Поволжье продолжатся
ЧебоксарыРоссия Погодные аномалии Происшествия
NB!
03.07.17
В банках «пропали» 50 млрд рублей средств дольщиков и СРО — Минстрой
МоскваРоссия Проблемы долевого строительства жилья Экономика
NB!
03.07.17
За циклоном циклон: Москву продолжит заливать почти до середины июля
МоскваРоссия Сильные ливни и их последствия в крупных городах Общество
ещё главное