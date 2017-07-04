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Саакашвили пообещал отобрать Украину у Порошенко

Политика

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одессы собирается «прикрыть корыто»

Саакашвили пообещал отобрать Украину у Порошенко
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Саакашвили

Киев, 3 июля 2017, 21:25 — REGNUM  Ниоткуда взявшиеся грузины заберут Украину у президента Порошенко, премьер-министра Гройсмана и министра внутренних дел Авакова, чтобы вернуть её украинцам, заявил экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили на своей странице в Facebook.

В частности, известный своими достижениями грузинско-украинский политический деятель обвинил главу МВД Украины Авакова и его подручных в том, что они захватили контроль над месторождениями газа, денежными потоками, и премьер-министром Гройсманом.

Саакашвили указал, что Пётр Порошенко боится частных вооружённых группировок этих людей и поэтому заключает с ними договора в Верховной Раде.

Но у натерпевшейся от этих людей Украины всё-таки есть шанс на спасение, считает Саакашвили.

По мнению экс-губернатора Одесской области и бывшего президента Грузии, этот шанс состоит в ниоткуда взявшихся грузинах, пытающихся «остановить грабёж украинцев».

Михаил Саакашвили максимально твёрдо пообещал отобрать Украину у этих недостойных политиков и отдать её гражданам страны, «обычным, настрадавшимся украинцам».

Стоит отметить, что ранее Михаил Саакашвили не менее твёрдо требовал у Петра Порошенко возместить стоимость футболки, вместе с которой грузинско-украинского политического деятеля облили зелёнкой во время публичного выступления перед «обычными настрадавшимися украинцами».

Не исключено, что Украину Михаил Саакашвили получит сразу же после тех денег, которые он заплатил за пострадавшую в политической борьбе футболку.

Читайте ранее в этом сюжете: Саакашвили попросил у Порошенко 50 евро на новую футболку

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